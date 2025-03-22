Эти две привычки продлят вам жизнь: секрет долголетия от старейшей женщины в мире

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120-летняя Деолира Глицерия Педро да Силва хочет побить мировой рекорд по продолжительности жизни. Она рассказала о секрете своего долголетия.

Фото: commons.wikimedia.org by J o, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Завтрак

Сейчас рекордсменкой считается бразильская монахиня Ина Канабарро Лукас, ей 116 лет. А Деолира Глицерия Педро да Силва, согласно её свидетельству о рождении, появилась на свет 10 марта 1905 года.

Секретом долголетия женщина считает сбалансированную диету. Также, по её словам, роль играет качественный сон.

По словам врача да Силвы, у его старейшей пациентки нет сопутствующих заболеваний, она не принимает никаких лекарств и у неё хорошие анализы, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Долгожи́тель — человек, отличающийся долголетием.

