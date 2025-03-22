Есть сладкое и похудеть! Австралийка смогла скинуть 60 кг шокирующим способом

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32-летняя австралийка Келси Ли давно боролась с любовью заедать стресс. В 2023 она начала страдать от проблем с суставами.

Фото: freepik by rawpixel-com is licensed under https://www.freepik.com Умные весы

Врач тогда ей сказал, что причина этому — лишний вес (на тот момент она весила 140 кг).

С помощью диетолога Келси села на интервальное голодание и дефицит калорий. Однако она не отказалась от шоколада, он оставался неотъемлемой частью рациона австралийки.

За полтора года Келси похудела на 60 кг. В настоящее время она продолжает правильно питаться и вести активный образ жизни, чтобы поддерживать результат.

По словам Ли, при желании можно стать лучшей версией себя даже без строгих ограничений, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Австра́лия (англ. Australia, МФА: [əˈstreɪljə], от лат. austrālis — «южный»), официальная форма — Австрали́йский Сою́з, или Содру́жество Австра́лии (англ. Commonwealth of Australia, МФА: [ˈkɒm.ənˌwɛlθ əv əˈstreɪljə]) — государство в Южном полушарии, занимающее одноимённый материк, остров Тасмания и несколько других островов Индийского и Тихого океанов.

