Как быстро похудеть, когда вам за 40 лет? Эти тренировки покажут максимальный эффект

Учёные пришли к выводу, что регулярные физические нагрузки в воде, такие как аквааэробика, хорошо помогают похудеть и уменьшить объём талии.
Исследования опубликованы в журнале BMJ Open. Ученые выяснили, что такие тренировки снижают вес участников в среднем на 3 килограмма и уменьшают окружность талии на 3 сантиметра.
Эффективность водных тренировок более заметна среди людей старше 45 лет. Участники занимались аквааэробикой, аквазумбой или просто бегом в воде минимум два раза в неделю.
Это помогло им избавиться от лишнего веса, облегчая нагрузку на суставы.
Такие тренировки, по мнению исследователей, помогают в борьбе с эпидемией ожирения в мире, пишет "Чемпионат".
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