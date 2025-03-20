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Как быстро похудеть, когда вам за 40 лет? Эти тренировки покажут максимальный эффект

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Спорт

Учёные пришли к выводу, что регулярные физические нагрузки в воде, такие как аквааэробика, хорошо помогают похудеть и уменьшить объём талии.

Тонкая талия
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Тонкая талия

Исследования опубликованы в журнале BMJ Open. Ученые выяснили, что такие тренировки снижают вес участников в среднем на 3 килограмма и уменьшают окружность талии на 3 сантиметра.

Эффективность водных тренировок более заметна среди людей старше 45 лет. Участники занимались аквааэробикой, аквазумбой или просто бегом в воде минимум два раза в неделю.

Это помогло им избавиться от лишнего веса, облегчая нагрузку на суставы.

Такие тренировки, по мнению исследователей, помогают в борьбе с эпидемией ожирения в мире, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Пла́вание — вид спорта или спортивная дисциплина, заключающаяся в преодолении вплавь за наименьшее время различных дистанций.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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