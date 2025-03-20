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Махачев против Гэтжи: тренер чемпиона раскрыл карты — что ждёт фанатов UFC?

Спорт

Хавьер Мендес, тренер чемпиона в лёгком весе Ислама Махачева, выразил поддержку идее боя своего подопечного с Джастином Гэтжи.

Единоборства
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Единоборства

После победы над Рафаэлем Физиевым на UFC 313 Гэтжи заявил о своем желании провести титульный бой с Махачевым. Комментатор UFC Джон Анник поддержал эту идею, а президент UFC Дана Уайт не исключил такой возможности. Махачев уже встречался с Чарльзом Оливейрой и Арманом Царукяном, которые занимают более высокие позиции в рейтинге легкого веса по сравнению с Гэтжи.

В интервью Submission Radio, которое цитирует mma. bg, Мендес назвал Джастина Гэтжи идеальным следующим претендентом на бой с Махачевым.

"Это было бы фантастически. Если это будет Джастин Гэтжи, то мы сосредоточимся на нем. Это был бы идеальный матч для нас, учитывая его рейтинг и послужной список. Он громкое и популярное имя, и Ислам еще не дрался с ним. Это был бы отличный противник для нас. Мне неважно, кто будет следующим", — сказал Мендес.

Мендес подчеркнул, что сейчас важно сосредоточиться на том, кого выберет UFC, поскольку пока нет определенности относительно будущего боя. Он также отметил, что слова Даны Уайта о шансах Гэтжи на чемпионский титул на данный момент являются наиболее значимыми.

Уточнения

Исла́м Рамаза́нович Маха́чев (род. 27 октября 1991, Махачкала, Дагестанская АССР) — российский боец смешанных боевых искусств дагестанского происхождения, выступающий под эгидой UFC в лёгком весе, действующий чемпион UFC в лёгком весе. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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