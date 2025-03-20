Звезда НХЛ погиб на лыжном склоне — что скрывает роковое стечение обстоятельств?

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Бывший хоккеист Томаш Клоучек трагически погиб во время катания на лыжах в Шпиндлерув-Млине в воскресенье.

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева Горнолыжный курорт "Цей"

Бывшему защитнику, сыгравшем в НХЛ 141 матч, было 45 лет. Смерть Клоучека подтвердила его жена.

Лыжник в районе Медведин врезался в электрический столб на краю горнолыжного склона. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Полиция распорядилась провести медицинское вскрытие. По ее словам, лыжник был в шлеме. Столб, о который он ударился, был помечен и защищен мягким материалом.

Клоучек выступал в НХЛ за "Нью-Йорк Рейнджерс", "Нэшвилл" и "Атланту". В высшей лиге он выступал за "Либерец", "Злин" и "Тршинец". Он также играл в КХЛ и словацкой Экстралиге. Завершил карьеру в 2017 году во Франции.

Уточнения

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) — международная хоккейная лига, образованная в феврале 2008 года для клубов из России и других стран Европы и Азии.

