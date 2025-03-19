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Классическая планка устарела: 6 новых упражнений, которые сделают пресс рельефным

Спорт

Простые скручивания и классическая планка уже не работают? Тогда пора добавить новые упражнения, которые прокачают ваш пресс и заставят сердце биться быстрее. Эта 6-упражненная тренировка корпуса сочетает в себе силовые и кардионагрузки, помогая вам не только укрепить мышцы, но и улучшить выносливость.

Упражнение ягодичный мостик
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Упражнение ягодичный мостик

Что вас ждет

  • Интенсивная тренировка без оборудования.
  • Новые вариации привычных движений.
  • Минимальный отдых между упражнениями.

Как выполнять тренировку

  • Сделайте 10-15 повторений каждого упражнения на каждую сторону.
  • Повторите тренировку 2-3 круга (в зависимости от уровня подготовки).
  • Минимальный отдых между упражнениями держит высокий пульс и делает тренировку более эффективной.

6 мощных упражнений для вашего пресса и кардио

Поворотная планка с медвежьим упором

Как выполнять

  • Встаньте в позицию медвежьей стойки (на четвереньках, колени чуть оторваны от пола).
  • Отведите одну руку в сторону, разверните корпус и вернитесь обратно.
  • Повторите движение на другую сторону.

Что дает: укрепляет мышцы кора, плеч и координацию.

Велосипедные падения

Как выполнять

  • Лягте на спину, согните ноги под 90°.
  • Попеременно опускайте одну ногу к полу, удерживая пресс напряженным.

Что дает: работает на глубокие мышцы живота, не перегружая шею.

Сплит-приседания с прыжками

Как выполнять

  • Сделайте выпад вперед и выполните прыжок, меняя ноги в воздухе.
  • Приземлитесь в выпад и повторите.

Что дает: eскоряет пульс, развивает взрывную силу и выносливость.

Боковые краны парашютиста

Как выполнять

  • Из положения приседа делайте динамичные наклоны в стороны, имитируя движение парашютиста.

Что дает: gрорабатывает косые мышцы, улучшает баланс.

Обратный кранч

Как выполнять

  • Лягте на спину, руки за головой.
  • Поднимите таз вверх, направляя колени к груди.
  • Опустите ноги обратно, не касаясь пола.

Что дает: eкрепляет нижний пресс, помогает избавиться от "фартука".

Фигуристы

Как выполнять

  • Прыгайте из стороны в сторону, имитируя движение конькобежца.
  • Добавьте динамику, приземляясь на согнутую ногу.

Что дает: eлучшает кардио, сжигает калории в ускоренном темпе.

Как сделать тренировку еще эффективнее

  • Выполняйте упражнения медленно и подконтрольно - это увеличит нагрузку.
  • Двигайтесь максимально быстро в кардио-упражнениях — это усилит жиросжигание.
  • Добавьте гантели или утяжелители, если хотите усложнить тренировку.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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