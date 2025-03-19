Классическая планка устарела: 6 новых упражнений, которые сделают пресс рельефным

Простые скручивания и классическая планка уже не работают? Тогда пора добавить новые упражнения, которые прокачают ваш пресс и заставят сердце биться быстрее. Эта 6-упражненная тренировка корпуса сочетает в себе силовые и кардионагрузки, помогая вам не только укрепить мышцы, но и улучшить выносливость.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Упражнение ягодичный мостик

Что вас ждет

Интенсивная тренировка без оборудования.

Новые вариации привычных движений.

Минимальный отдых между упражнениями.

Как выполнять тренировку

Сделайте 10-15 повторений каждого упражнения на каждую сторону.

Повторите тренировку 2-3 круга (в зависимости от уровня подготовки).

Минимальный отдых между упражнениями держит высокий пульс и делает тренировку более эффективной.

6 мощных упражнений для вашего пресса и кардио

Поворотная планка с медвежьим упором

Как выполнять

Встаньте в позицию медвежьей стойки (на четвереньках, колени чуть оторваны от пола).

Отведите одну руку в сторону, разверните корпус и вернитесь обратно.

Повторите движение на другую сторону.

Что дает: укрепляет мышцы кора, плеч и координацию.

Велосипедные падения

Как выполнять

Лягте на спину, согните ноги под 90°.

Попеременно опускайте одну ногу к полу, удерживая пресс напряженным.

Что дает: работает на глубокие мышцы живота, не перегружая шею.

Сплит-приседания с прыжками

Как выполнять

Сделайте выпад вперед и выполните прыжок, меняя ноги в воздухе.

Приземлитесь в выпад и повторите.

Что дает: eскоряет пульс, развивает взрывную силу и выносливость.

Боковые краны парашютиста

Как выполнять

Из положения приседа делайте динамичные наклоны в стороны, имитируя движение парашютиста.

Что дает: gрорабатывает косые мышцы, улучшает баланс.

Обратный кранч

Как выполнять

Лягте на спину, руки за головой.

Поднимите таз вверх, направляя колени к груди.

Опустите ноги обратно, не касаясь пола.

Что дает: eкрепляет нижний пресс, помогает избавиться от "фартука".

Фигуристы

Как выполнять

Прыгайте из стороны в сторону, имитируя движение конькобежца.

Добавьте динамику, приземляясь на согнутую ногу.

Что дает: eлучшает кардио, сжигает калории в ускоренном темпе.

Как сделать тренировку еще эффективнее

Выполняйте упражнения медленно и подконтрольно - это увеличит нагрузку.

- это увеличит нагрузку. Двигайтесь максимально быстро в кардио-упражнениях — это усилит жиросжигание.

в кардио-упражнениях — это усилит жиросжигание. Добавьте гантели или утяжелители, если хотите усложнить тренировку.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

