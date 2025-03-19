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Минус 10 см в талии без магии и диет: проверенный способ убрать живот и перестать задерживать дыхание на фото

3:13
Спорт

Живот — самая проблемная зона для большинства мужчин. С возрастом обмен веществ замедляется, а мышечная масса снижается, что приводит к набору лишнего веса. Добавьте к этому высококалорийное питание и малоподвижный образ жизни — и вот он, растущий живот.

Похудение
Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Похудение

Но хорошая новость в том, что с этим можно справиться! Эта короткая вечерняя тренировка поможет убрать жир и укрепить пресс за два месяца. Главное — регулярность и правильное питание.

Почему жир скапливается в области живота

Лишний вес бывает двух видов

  • Подкожный жир: тот, что находится сразу под кожей.
  • Висцеральный жир: откладывается вокруг внутренних органов, увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Если ваш обхват талии превышает 100 см, стоит задуматься. Даже небольшие изменения — например, если брюки стали теснее — могут сигнализировать о проблеме.

7 упражнений для плоского живота

Этот комплекс можно выполнять дома без дополнительного оборудования. Делайте каждое упражнение по 30 секунд, повторяя круг 2-3 раза. Отдых между кругами — 30 секунд.

Планка супермен

  • Встаньте в упор лежа на прямых руках.
  • Вытяните правую руку и левую ногу, удерживая корпус ровным.
  • Вернитесь в исходное положение.
  • Повторите с левой рукой и правой ногой.

Отжимания

  • Встаньте в упор лежа, ладони под плечами.
  • Опустите корпус, согнув локти, грудь почти касается пола.
  • Вернитесь в исходное положение.

Скручивания с касанием ног

  • Лягте на спину, ноги согните, руки за голову.
  • Поднимите корпус, потянитесь левой рукой к правой ноге.
  • Вернитесь в исходное положение, повторите на другую сторону.

Касания стоп

  • Лягте на спину, ноги согните.
  • Потянитесь правой рукой к правой стопе.
  • Затем — левой рукой к левой стопе.

Выпады с подъемом колена

  • Сделайте выпад назад правой ногой.
  • Вернитесь в исходное положение, подняв правое колено вверх.
  • Повторите для другой ноги.

Приседания

  • Встаньте, ноги на ширине плеч.
  • Опуститесь в присед до параллели бедер с полом, руки вперед.
  • Вернитесь в исходное положение.

Велосипед

  • Лягте на спину, ноги приподнимите.
  • Поочередно подтягивайте колени к груди, имитируя кручение педалей.

Как добиться результата

Тренировки — это только 30% успеха. Остальные 70% зависят от питания. Чтобы убрать живот, важно создать дефицит калорий — потреблять меньше энергии, чем тратить.

Но! Не стоит морить себя голодом — строгие ограничения приведут к срывам. Оптимальный вариант — сбалансированное питание + регулярные тренировки.

Физическая активность не только ускоряет процесс похудения, но и улучшает настроение, укрепляет мышцы и здоровье. Главное — действовать осознанно и регулярно!

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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