Минус 10 см в талии без магии и диет: проверенный способ убрать живот и перестать задерживать дыхание на фото

Живот — самая проблемная зона для большинства мужчин. С возрастом обмен веществ замедляется, а мышечная масса снижается, что приводит к набору лишнего веса. Добавьте к этому высококалорийное питание и малоподвижный образ жизни — и вот он, растущий живот.
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Похудение
Но хорошая новость в том, что с этим можно справиться! Эта короткая вечерняя тренировка поможет убрать жир и укрепить пресс за два месяца. Главное — регулярность и правильное питание.
Почему жир скапливается в области живота
Лишний вес бывает двух видов
Подкожный жир: тот, что находится сразу под кожей.
Висцеральный жир: откладывается вокруг внутренних органов, увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Если ваш обхват талии превышает 100 см, стоит задуматься. Даже небольшие изменения — например, если брюки стали теснее — могут сигнализировать о проблеме.
7 упражнений для плоского живота
Этот комплекс можно выполнять дома без дополнительного оборудования. Делайте каждое упражнение по 30 секунд, повторяя круг 2-3 раза. Отдых между кругами — 30 секунд.
Планка супермен
Встаньте в упор лежа на прямых руках.
Вытяните правую руку и левую ногу, удерживая корпус ровным.
Вернитесь в исходное положение.
Повторите с левой рукой и правой ногой.
Отжимания
Встаньте в упор лежа, ладони под плечами.
Опустите корпус, согнув локти, грудь почти касается пола.
Вернитесь в исходное положение.
Скручивания с касанием ног
Лягте на спину, ноги согните, руки за голову.
Поднимите корпус, потянитесь левой рукой к правой ноге.
Вернитесь в исходное положение, повторите на другую сторону.
Касания стоп
Лягте на спину, ноги согните.
Потянитесь правой рукой к правой стопе.
Затем — левой рукой к левой стопе.
Выпады с подъемом колена
Сделайте выпад назад правой ногой.
Вернитесь в исходное положение, подняв правое колено вверх.
Повторите для другой ноги.
Приседания
Встаньте, ноги на ширине плеч.
Опуститесь в присед до параллели бедер с полом, руки вперед.
Вернитесь в исходное положение.
Велосипед
Лягте на спину, ноги приподнимите.
Поочередно подтягивайте колени к груди, имитируя кручение педалей.
Как добиться результата
Тренировки — это только 30% успеха. Остальные 70% зависят от питания. Чтобы убрать живот, важно создать дефицит калорий — потреблять меньше энергии, чем тратить.
Но! Не стоит морить себя голодом — строгие ограничения приведут к срывам. Оптимальный вариант — сбалансированное питание + регулярные тренировки.
Физическая активность не только ускоряет процесс похудения, но и улучшает настроение, укрепляет мышцы и здоровье. Главное — действовать осознанно и регулярно!
Уточнения
Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.