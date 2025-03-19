Минус 10 см в талии без магии и диет: проверенный способ убрать живот и перестать задерживать дыхание на фото

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Живот — самая проблемная зона для большинства мужчин. С возрастом обмен веществ замедляется, а мышечная масса снижается, что приводит к набору лишнего веса. Добавьте к этому высококалорийное питание и малоподвижный образ жизни — и вот он, растущий живот.

Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Похудение

Но хорошая новость в том, что с этим можно справиться! Эта короткая вечерняя тренировка поможет убрать жир и укрепить пресс за два месяца. Главное — регулярность и правильное питание.

Почему жир скапливается в области живота

Лишний вес бывает двух видов

Подкожный жир: тот, что находится сразу под кожей.

тот, что находится сразу под кожей. Висцеральный жир: откладывается вокруг внутренних органов, увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Если ваш обхват талии превышает 100 см, стоит задуматься. Даже небольшие изменения — например, если брюки стали теснее — могут сигнализировать о проблеме.

7 упражнений для плоского живота

Этот комплекс можно выполнять дома без дополнительного оборудования. Делайте каждое упражнение по 30 секунд, повторяя круг 2-3 раза. Отдых между кругами — 30 секунд.

Планка супермен

Встаньте в упор лежа на прямых руках.

Вытяните правую руку и левую ногу, удерживая корпус ровным.

Вернитесь в исходное положение.

Повторите с левой рукой и правой ногой.

Отжимания

Встаньте в упор лежа, ладони под плечами.

Опустите корпус, согнув локти, грудь почти касается пола.

Вернитесь в исходное положение.

Скручивания с касанием ног

Лягте на спину, ноги согните, руки за голову.

Поднимите корпус, потянитесь левой рукой к правой ноге.

Вернитесь в исходное положение, повторите на другую сторону.

Касания стоп

Лягте на спину, ноги согните.

Потянитесь правой рукой к правой стопе.

Затем — левой рукой к левой стопе.

Выпады с подъемом колена

Сделайте выпад назад правой ногой.

Вернитесь в исходное положение, подняв правое колено вверх.

Повторите для другой ноги.

Приседания

Встаньте, ноги на ширине плеч.

Опуститесь в присед до параллели бедер с полом, руки вперед.

Вернитесь в исходное положение.

Велосипед

Лягте на спину, ноги приподнимите.

Поочередно подтягивайте колени к груди, имитируя кручение педалей.

Как добиться результата

Тренировки — это только 30% успеха. Остальные 70% зависят от питания. Чтобы убрать живот, важно создать дефицит калорий — потреблять меньше энергии, чем тратить.

Но! Не стоит морить себя голодом — строгие ограничения приведут к срывам. Оптимальный вариант — сбалансированное питание + регулярные тренировки.

Физическая активность не только ускоряет процесс похудения, но и улучшает настроение, укрепляет мышцы и здоровье. Главное — действовать осознанно и регулярно!

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

