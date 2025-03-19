Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Авитаминоз не пройдет: что есть весной, чтобы кожа сияла, а силы не покидали
Рекордный турпоток: почему Геленджик стал лидером Черноморского побережья
Классическая планка устарела: 6 новых упражнений, которые сделают пресс рельефным
Как выбрать идеальный саженец? Разбираемся в маркировке и не попадаемся на уловки продавцов
Крокодилы Австралии изменили пищевую цепь – учёные бьют тревогу
Пора браться за рассаду: что и как сажать в марте
Искусственный интеллект на службе у учителей: как сэкономить время на подготовку уроков
От кухни до миллиардов: как бизнес-идея с яблочным уксусом изменила мир напитков
Как выглядит внучка Софи Лорен: 90-летняя актриса побывала на семейном празднике

Быстрое похудение без возврата веса: как сбросить килограммы и сохранить результат

3:22
Спорт

До лета осталось меньше трёх месяцев, а это значит, что фитнес-клубы вот-вот заполнятся людьми, решившими срочно сбросить вес. Но возможно ли за это время прийти в форму без вреда для здоровья? Фитнес-тренер Артем Опальницкий рассказал в интервью mentoday. ru, сколько килограммов реально потерять и с чего стоит начать.

Женская талия
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Женская талия

Сколько можно сбросить за три месяца

Резкое снижение веса чревато проблемами со здоровьем, поэтому важно ориентироваться на оптимальные темпы похудения.

  • Безопасная скорость похудения: от 0,5 до 1 кг в неделю, что составляет 2-4 кг в месяц.
  • В первый месяц темпы могут быть выше из-за потери жидкости, но затем организм адаптируется.
  • Всё зависит от начального веса: чем он больше, тем легче терять килограммы на старте.

"Рассчитывайте на снижение веса в пределах 2-4 кг в месяц. Такой подход не перегрузит организм и поможет сохранить результат", — советует тренер.

Как втянуться в тренировки и правильное питание

Первые 4-5 недель самые сложные: в это время тело привыкает к нагрузке, а питание требует осознанного подхода.

  • Начинайте с двух тренировок в неделю и постепенно увеличивайте их количество. Идеальный режим — 3-4 раза в неделю.
  • Фиксируйте, что едите, даже если не считаете калории. Записывайте питание хотя бы неделю, чтобы понять, где ошибки.
  • Не исключайте сразу все любимые продукты. Меняйте рацион постепенно, иначе велик риск срывов.

"Новички часто сталкиваются с эффектом рекомпозиции: одновременно уходит жир и набирается мышечная масса. Это отличный старт!"

Три главных правила похудения

Правильное питание важнее спорта

  • Ваш холодильник влияет на вес сильнее, чем тренажёрный зал. Начните с малого: сократите сахар, увеличьте белок, следите за размером порций.

Регулярность — залог успеха

  • Лучше тренироваться мало, но стабильно. Три тренировки в неделю по 5-6 базовых упражнений дадут заметный результат через месяц.

Контроль сна и стресса

  • 7-8 часов сна помогают контролировать гормоны голода. Стресс ведёт к перееданию, поэтому лучше сменить обстановку или заняться медитацией, чем заедать эмоции.

Осторожно с быстрыми методами

  • Жёсткие диеты и чудо-средства приводят к резкому возврату веса.
  • Экстремальное голодание разрушает мышцы и замедляет обмен веществ.
  • Слишком большие дефициты калорий приводят к слабости и проблемам с кожей, волосами, гормональным фоном.

"Не ищите лёгких путей — стройте систему, которая будет работать на вас в долгосрочной перспективе", — напоминает тренер.

Когда начинать худеть?

Ответ очевиден — сейчас. Самого подходящего момента не будет, и если вы хотите чувствовать себя комфортно этим летом, пора действовать. Главное — не перегибать палку, следовать простым принципам и помнить, что тело меняется не за неделю, а за месяцы.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Очищение, которое старит — ошибки, из-за которых лицо выглядит на 10 лет старше
Красота и стиль
Очищение, которое старит — ошибки, из-за которых лицо выглядит на 10 лет старше Аудио 
Когда сажать морковь в 2025 году? Лунный календарь и главные ошибки дачников
Садоводство, цветоводство
Когда сажать морковь в 2025 году? Лунный календарь и главные ошибки дачников
Рисовая вода творит чудеса: раскройте секрет стеклянной кожи и сияйте!
Красота и стиль
Рисовая вода творит чудеса: раскройте секрет стеклянной кожи и сияйте! Аудио 
Популярное
Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы

Обувные полки уходят в прошлое! Узнайте о новых способах хранения: встроенные шкафы, контейнеры, крючки. Оптимизируйте пространство, защитите обувь!

Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы
Вы тоже поливаете огород вечером? Тогда готовьтесь к проблемам
Вы тоже поливаете огород вечером? Тогда готовьтесь к проблемам
Кошка могла спать где угодно, но выбрала вашу постель: причина вас удивит
Одна мелочь при замене колёс, которая избавит от вибрации на скорости
Обновлённый российский танк Т-72Б3М в первый раз замечен в зоне СВО Дмитрий Плотников Москва не заметит ухода Эрдогана Любовь Степушова
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
Закон бумеранга? Илон Маск просит защитить Starlink от международных тарифов
Клещи массово селятся в квартирах: не забудьте проверить эти места
Клещи массово селятся в квартирах: не забудьте проверить эти места
Последние материалы
Обновлённый российский танк Т-72Б3М в первый раз замечен в зоне СВО
Пугачёва проигнорирует похороны Киркорова
Ваши растения в опасности? Вот как черная смородина избавит вас от полевок без химии
На сутки в Россию: продюсер назвал единственную причину, по которой Пугачёва может приехать 21 марта в Москву
Аллергия и вирусы атакуют: как укрепить иммунитет весной и не заболеть — советы эндокринолога
Когда богатые становятся беднее? Что стоит за снижением курса доллара
Рубленые куриные котлеты — нежные, сочные и очень вкусные
Соседов выступил против Интервидения: что не так с альтернативой Евровидению
Когда покупатель может вернуть проданный авто и как продавцу защититься
Не верьте глазам! Фисташково-зеленый — это не просто цвет, а настоящая революция в интерьере
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.