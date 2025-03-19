Быстрое похудение без возврата веса: как сбросить килограммы и сохранить результат

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До лета осталось меньше трёх месяцев, а это значит, что фитнес-клубы вот-вот заполнятся людьми, решившими срочно сбросить вес. Но возможно ли за это время прийти в форму без вреда для здоровья? Фитнес-тренер Артем Опальницкий рассказал в интервью mentoday. ru, сколько килограммов реально потерять и с чего стоит начать.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Женская талия

Сколько можно сбросить за три месяца

Резкое снижение веса чревато проблемами со здоровьем, поэтому важно ориентироваться на оптимальные темпы похудения.

Безопасная скорость похудения: от 0,5 до 1 кг в неделю, что составляет 2-4 кг в месяц.

от 0,5 до 1 кг в неделю, что составляет 2-4 кг в месяц. В первый месяц темпы могут быть выше из-за потери жидкости, но затем организм адаптируется.

темпы могут быть выше из-за потери жидкости, но затем организм адаптируется. Всё зависит от начального веса: чем он больше, тем легче терять килограммы на старте.

"Рассчитывайте на снижение веса в пределах 2-4 кг в месяц. Такой подход не перегрузит организм и поможет сохранить результат", — советует тренер.

Как втянуться в тренировки и правильное питание

Первые 4-5 недель самые сложные: в это время тело привыкает к нагрузке, а питание требует осознанного подхода.

Начинайте с двух тренировок в неделю и постепенно увеличивайте их количество. Идеальный режим — 3-4 раза в неделю.

и постепенно увеличивайте их количество. Идеальный режим — 3-4 раза в неделю. Фиксируйте, что едите , даже если не считаете калории. Записывайте питание хотя бы неделю, чтобы понять, где ошибки.

, даже если не считаете калории. Записывайте питание хотя бы неделю, чтобы понять, где ошибки. Не исключайте сразу все любимые продукты. Меняйте рацион постепенно, иначе велик риск срывов.

"Новички часто сталкиваются с эффектом рекомпозиции: одновременно уходит жир и набирается мышечная масса. Это отличный старт!"

Три главных правила похудения

Правильное питание важнее спорта

Ваш холодильник влияет на вес сильнее, чем тренажёрный зал. Начните с малого: сократите сахар, увеличьте белок, следите за размером порций.

Регулярность — залог успеха

Лучше тренироваться мало, но стабильно. Три тренировки в неделю по 5-6 базовых упражнений дадут заметный результат через месяц.

Контроль сна и стресса

7-8 часов сна помогают контролировать гормоны голода. Стресс ведёт к перееданию, поэтому лучше сменить обстановку или заняться медитацией, чем заедать эмоции.

Осторожно с быстрыми методами

Жёсткие диеты и чудо-средства приводят к резкому возврату веса.

приводят к резкому возврату веса. Экстремальное голодание разрушает мышцы и замедляет обмен веществ.

разрушает мышцы и замедляет обмен веществ. Слишком большие дефициты калорий приводят к слабости и проблемам с кожей, волосами, гормональным фоном.

"Не ищите лёгких путей — стройте систему, которая будет работать на вас в долгосрочной перспективе", — напоминает тренер.

Когда начинать худеть?

Ответ очевиден — сейчас. Самого подходящего момента не будет, и если вы хотите чувствовать себя комфортно этим летом, пора действовать. Главное — не перегибать палку, следовать простым принципам и помнить, что тело меняется не за неделю, а за месяцы.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

