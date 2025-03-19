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На спортивной Аллее славы Роза Хутор откроется медаль знаменитой российской фигуристки Алины Загитовой

Спорт

22 марта в 12:00 в центре курорта на Набережной Лаванды, состоится торжественная церемония открытия персональной медали самой титулованной российской фигуристки, олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Она прибудет на "Роза Хутор" для участия в мероприятии.

Аллея славы на курорте Роза Хутор
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор
Аллея славы на курорте Роза Хутор

Круглогодичный горный курорт "Роза Хутор" — один из главных объектов и наиболее яркий пример эффективного наследия XXII Олимпийских и XI Паралимпийских Зимних Игр 2014 года. Именно здесь были разыграны первые комплекты олимпийских медалей в 15 спортивных дисциплинах (горнолыжный спорт, сноуборд, фристайл), почти треть от общего количества комплектов медалей (98), а также 32 из 76 комплектов паралимпийских медалей. В память об этих событиях на курорте создана спортивная Аллея славы. Ее авторами являются скульптор Филипп Рукавишников и архитектор Алексей Душкин. Золотые медали героев-олимпийцев с их изображениями, именами и спортивными титулами в окружении оливковых ветвей, которыми во времена античности украшали победителей, разместились на ограждении набережной реки Мзымты по всей центральной части курорта в Роза Долине.

Сегодня на спортивной Аллее славы "Роза Хутор" установлено 27 персональных медалей великих отечественных спортсменов. 22 марта Аллею украсит изображение олимпийской чемпионки 2018 года в Пхенчхане, единственной российской фигуристки, завоевавшей все высшие титулы в мировом фигурном катании Алины Загитовой. Она лично откроет свою медаль во время специальной торжественной церемонии (начало в 12.00), а также проведет мастер-класс (в 13.00) для воспитанников сочинской школы фигурного катания в Ледовом дворце "Роза Хутор".

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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