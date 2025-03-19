Дзюба вернулся в сборную и опубликовал загадочное фото перед матчем с Замбией

Нападающий сборной России и тольяттинского "Акрона" Артём Дзюба поделился в социальных сетях фото из раздевалки перед товарищеским матчем с командой Гренады.
"Уже завтра…", — написал футболист под снимком, на котором он сидит у своего шкафчика, вероятно, слушая установку тренера.
В рамках мартовского тренировочного сбора сборная России проведёт две встречи: 19 марта против Гренады в Москве (начало в 20:00) и 25 марта против Замбии.
Дзюба вернулся в сборную впервые с 2021 года. За свою карьеру в сборной он забил 30 мячей, деля первое место с Александром Кержаковым.
Артём Серге́евич Дзю́ба (род. 22 августа 1988[…], Москва) — российский футболист, нападающий «Акрона». Является лучшим бомбардиром в истории российского футбола, чемпионатов России и сборной России (наряду с Александром Кержаковым).
Обувные полки уходят в прошлое! Узнайте о новых способах хранения: встроенные шкафы, контейнеры, крючки. Оптимизируйте пространство, защитите обувь!