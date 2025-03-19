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Дзюба вернулся в сборную и опубликовал загадочное фото перед матчем с Замбией

0:45
Спорт » Командные виды » Футбол

Нападающий сборной России и тольяттинского "Акрона" Артём Дзюба поделился в социальных сетях фото из раздевалки перед товарищеским матчем с командой Гренады.

Артём Дзюба
Фото: Telegram by Артём Дзюба, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Артём Дзюба

"Уже завтра…", — написал футболист под снимком, на котором он сидит у своего шкафчика, вероятно, слушая установку тренера.

В рамках мартовского тренировочного сбора сборная России проведёт две встречи: 19 марта против Гренады в Москве (начало в 20:00) и 25 марта против Замбии.

Дзюба вернулся в сборную впервые с 2021 года. За свою карьеру в сборной он забил 30 мячей, деля первое место с Александром Кержаковым.

Уточнения

Артём Серге́евич Дзю́ба (род. 22 августа 1988[…], Москва) — российский футболист, нападающий «Акрона». Является лучшим бомбардиром в истории российского футбола, чемпионатов России и сборной России (наряду с Александром Кержаковым).

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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