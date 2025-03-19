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Развенчиваем миф о 10 000 шагах в день: вам не обязательно столько проходить

1:52
Спорт

Многие люди стараются достичь отметки в 10 000 шагов в день. Однако исследования показывают, что для большинства людей достаточно проходить от 7000 до 8000 шагов в день, чтобы получить все основные преимущества для здоровья.

ходьба
Фото: freepik.com is licensed under public domain
ходьба

Доктор Элрой Агиар, эксперт в области физической активности, объясняет, что эта цифра помогает значительно снизить риск смертности, рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Исходя из этого, цель в 10 000 шагов не всегда является необходимой для того, чтобы получить максимальную отдачу от регулярных прогулок, пишет The Independent.

История цели 10 000 шагов начинается с маркетинговой кампании японского шагомера манпо-кей в 1960-х годах, который стал популярным после Олимпийских игр в Токио.

С тех пор эта цифра стала символом физической активности, хотя исследования подтверждают, что 8000 шагов в день может быть более оптимальной целью для большинства людей.

В исследованиях Университета Гранады и Европейского журнала профилактической кардиологии подтвердили, что ходьба в 8000 шагов может значительно снизить риск преждевременной смерти. Более того, существует зависимость: чем больше шагов, тем лучше, но после определенной точки отдача начинает снижаться.

Вместо того чтобы стремиться к стандартной цели в 10 000 шагов, Агиар рекомендует устанавливать цели постепенно, исходя из вашего уровня активности.

Например, если вы начинаете с 5000 шагов, постепенно увеличивайте их на 10-20%, пока не дойдёте до оптимальной цели в 7000–8000 шагов.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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