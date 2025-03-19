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17-летняя теннисистка Мирра Андреева ставит рекорд на турнире в Индиан-Уэллсе

1:43
Спорт

Российская теннисистка Мирра Андреева совершила исторический успех, став чемпионкой хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, США. В финале 17-летняя россиянка встретилась с белоруской Ариной Соболенко, которая на тот момент возглавляла мировой рейтинг. Матч продлился три сета и завершился волевой победой Андреевой с результатом 2:6, 6:4, 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа 4 минуты, и это была потрясающая битва на высшем уровне.

Ракетка и мячи для большого тенниса
Фото: commons.wikimedia.org by Vladsinger at English Wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ракетка и мячи для большого тенниса

Эта победа стала для Андреевой второй подряд на турнире категории WTA 1000, ранее в феврале она победила на хардовых соревнованиях в Дубае. Россиянка, возраст которой составляет 17 лет и 309 дней, стала самой молодой чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе за XXI век, а также с 1999 года, когда титул в таком возрасте завоевала Серена Уильямс.

По ходу турнира Андреева обыграла не только Соболенко, но и вторую ракетку мира, польку Игу Свёнтек. В 1/8 финала она разгромила Елену Рыбакину, что ещё раз подтверждает её отличную форму и способность побеждать лучших игроков мира.

С учетом этого достижения, Андреева поднимется на пять позиций в мировом рейтинге и займет шестое место, обойдя в том числе лучшую теннисистку Казахстана. Рыбакина опустится на восьмое место. Это выдающееся достижение для молодой теннисистки, которая продолжает показывать невероятные результаты на международной арене.

Уточнения

Ми́рра Алекса́ндровна Андре́ева (род. 29 апреля 2007, Красноярск) — российская теннисистка, заслуженный мастер спорта России (2024).

Ари́на Серге́евна Соболе́нко (бел. Арына Сяргееўна Сабале́нка; род. 5 мая 1998, Минск) — белорусская теннисистка.

Сере́на Джаме́ка Уи́льямс (англ. Serena Jameka Williams, род. 26 сентября 1981, Сагино, штат Мичиган) — американская профессиональная теннисистка, младшая сестра Винус Уильямс.

Еле́на Андре́евна Рыба́кина (род. 17 июня 1999, Москва) — казахстанская теннисистка, до июня 2018 года выступавшая за Россию.

И́га Свёнтек (или Швёнтек; пол. Iga Świątek [ˈiɡa ˈɕfʲɔntɛk] ; род. 31 мая 2001[…], Варшава) — польская теннисистка. Бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде в течение 125 недель; победительница пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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