17-летняя теннисистка Мирра Андреева ставит рекорд на турнире в Индиан-Уэллсе

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Российская теннисистка Мирра Андреева совершила исторический успех, став чемпионкой хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, США. В финале 17-летняя россиянка встретилась с белоруской Ариной Соболенко, которая на тот момент возглавляла мировой рейтинг. Матч продлился три сета и завершился волевой победой Андреевой с результатом 2:6, 6:4, 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа 4 минуты, и это была потрясающая битва на высшем уровне.

Фото: commons.wikimedia.org by Vladsinger at English Wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ракетка и мячи для большого тенниса

Эта победа стала для Андреевой второй подряд на турнире категории WTA 1000, ранее в феврале она победила на хардовых соревнованиях в Дубае. Россиянка, возраст которой составляет 17 лет и 309 дней, стала самой молодой чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе за XXI век, а также с 1999 года, когда титул в таком возрасте завоевала Серена Уильямс.

По ходу турнира Андреева обыграла не только Соболенко, но и вторую ракетку мира, польку Игу Свёнтек. В 1/8 финала она разгромила Елену Рыбакину, что ещё раз подтверждает её отличную форму и способность побеждать лучших игроков мира.

С учетом этого достижения, Андреева поднимется на пять позиций в мировом рейтинге и займет шестое место, обойдя в том числе лучшую теннисистку Казахстана. Рыбакина опустится на восьмое место. Это выдающееся достижение для молодой теннисистки, которая продолжает показывать невероятные результаты на международной арене.

Уточнения

Ми́рра Алекса́ндровна Андре́ева (род. 29 апреля 2007, Красноярск) — российская теннисистка, заслуженный мастер спорта России (2024).



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И́га Свёнтек (или Швёнтек; пол. Iga Świątek [ˈiɡa ˈɕfʲɔntɛk] ; род. 31 мая 2001[…], Варшава) — польская теннисистка. Бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде в течение 125 недель; победительница пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде.

