Исторический успех: боксёрша Назым Кызайбай завоевала третье золото на ЧМ-2025

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Казахстанская боксерша Назым Кызайбай завоевала золотую медаль на женском чемпионате мира по боксу 2025 года, который прошел в Нише (Сербия). Это стало её третьим золотом на чемпионатах мира, что делает её уникальной фигурой в казахстанском боксе.

Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боксерские перчатки

В финале в весовой категории до 48 кг Кызайбай встретилась с российской спортсменкой Юлией Чумгалаковой и одержала уверенную победу. Бой завершился техническим нокаутом.

Перед турниром генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин выразил уверенность в стопроцентном результате в финалах, ожидая, что пять россиянок завоюют золотые медали. Однако в итоге россиянки выиграли четыре золота из пяти возможных, а Чумгалакова, уступив Кызайбай, стала серебряной призеркой.

По результатам турнира сборная России заняла первое место в общекомандном зачете, а казахстанская команда — второе. В финале 2025 года россиянки выиграли золото в категориях 60 кг (Нуне Асатрян), 70 кг (Елена Гапешина), 75 кг (Анастасия Шамонова) и 81 кг (Салтанат Меденова, этническая казашка). Казахстан же завоевал три золота, два серебра и одну бронзу. В числе победителей оказались такие спортсменки, как Назым Кызайбай (48 кг), Алуа Балкибекова (50 кг) и Аида Абикеева (63 кг).

Интересно, что Назым Кызайбай стала единственной в истории казахстанского бокса, которая выиграла три золотые медали на чемпионатах мира (2014, 2016 и 2025). Она также является чемпионкой Азии (2021) и бронзовым призером Олимпийских игр (2024), что еще раз подчеркивает ее исключительный вклад в развитие казахстанского бокса.

Уточнения

Назым Абайкызы Кызайбай (каз. Назым Абайқызы Қызайбай; род. 14 сентября 1993, Алатау) — казахстанская боксёрша. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2024 года, трёхкратная чемпионка мира (2014, 2016, 2025), чемпионка Азии (2021), семикратная чемпионка Казахстана (2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016, 2017).

