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Исторический успех: боксёрша Назым Кызайбай завоевала третье золото на ЧМ-2025

2:12
Спорт

Казахстанская боксерша Назым Кызайбай завоевала золотую медаль на женском чемпионате мира по боксу 2025 года, который прошел в Нише (Сербия). Это стало её третьим золотом на чемпионатах мира, что делает её уникальной фигурой в казахстанском боксе.

Боксерские перчатки
Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боксерские перчатки

В финале в весовой категории до 48 кг Кызайбай встретилась с российской спортсменкой Юлией Чумгалаковой и одержала уверенную победу. Бой завершился техническим нокаутом.

Перед турниром генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин выразил уверенность в стопроцентном результате в финалах, ожидая, что пять россиянок завоюют золотые медали. Однако в итоге россиянки выиграли четыре золота из пяти возможных, а Чумгалакова, уступив Кызайбай, стала серебряной призеркой.

По результатам турнира сборная России заняла первое место в общекомандном зачете, а казахстанская команда — второе. В финале 2025 года россиянки выиграли золото в категориях 60 кг (Нуне Асатрян), 70 кг (Елена Гапешина), 75 кг (Анастасия Шамонова) и 81 кг (Салтанат Меденова, этническая казашка). Казахстан же завоевал три золота, два серебра и одну бронзу. В числе победителей оказались такие спортсменки, как Назым Кызайбай (48 кг), Алуа Балкибекова (50 кг) и Аида Абикеева (63 кг).

Интересно, что Назым Кызайбай стала единственной в истории казахстанского бокса, которая выиграла три золотые медали на чемпионатах мира (2014, 2016 и 2025). Она также является чемпионкой Азии (2021) и бронзовым призером Олимпийских игр (2024), что еще раз подчеркивает ее исключительный вклад в развитие казахстанского бокса.

Уточнения

Назым Абайкызы Кызайбай (каз. Назым Абайқызы Қызайбай; род. 14 сентября 1993, Алатау) — казахстанская боксёрша. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2024 года, трёхкратная чемпионка мира (2014, 2016, 2025), чемпионка Азии (2021), семикратная чемпионка Казахстана (2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016, 2017).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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