Французская сборная на пороге перемен: Мбаппе прокомментировал тренерские изменения

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Нападающий французской сборной и мадридского "Реала" Килиан Мбаппе прокомментировал последние изменения в тренерском составе сборной Франции. Он выразил уважение к решению Дидье Дешама покинуть пост главного тренера после чемпионата мира 2026 года. Мбаппе отметил, что не был заранее осведомлён о его решении.

Фото: soccer.ru by Кирилл Венедиктов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ мбаппе

"Это личное решение, оно ему принадлежит. Он в сборной Франции много лет, добился огромного успеха, надеюсь, что он завершит на высокой ноте", — сказал Мбаппе.

Относительно возможного назначения Зинедина Зидана на пост нового тренера сборной Франции, Мбаппе предпочёл не комментировать.

"Я знаю, о ком вы хотите, чтобы я говорил, но я не буду говорить о нём, потому что это не моя роль", сообщил Мбаппе.

Нападающий подчеркнул, что решение о назначении нового тренера должно быть принято футбольной федерацией, и он не будет вмешиваться в этот процесс.

"Это прерогатива Федерации футбола", — добавил футболист.

Стоит отметить, что ранее Мбаппе не раз выражал восхищение Зиданом. Он называл его своим кумиром и говорил, что его улыбка, когда тот наблюдает за его игрой, делает его "самым счастливым парнем на свете". Это подчёркивает огромное уважение Мбаппе к Зидану, однако, несмотря на это, он остаётся скромным в отношении возможного назначения.

Мбаппе остаётся профессионалом, который уважает любые изменения в команде, но при этом считает, что выбор тренера — это исключительно прерогатива соответствующих футбольных властей.

Уточнения

Килиа́н Мбаппе́ Лотте́н (фр. Kylian Mbappé Lottin; французское произношение: ​ [kiljan (ɛ)mbape lɔtɛ̃]; род. 20 декабря 1998[…], Париж) — французский футболист, нападающий клуба "Реал Мадрид" и капитан сборной Франции.

