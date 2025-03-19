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Дзюбу вызвали в сборную повеселить публику, считает экс-защитник ЦСКА: что ждет форварда?

1:45
Спорт

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев выразил мнение, что нападающий Артем Дзюба был приглашен в сборную России не для решения серьезных задач, а скорее для развлечения публики.

Артём Дзюба
Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Артём Дзюба

По словам Пономарева, в предстоящих матчах национальной команды 36-летний форвард имеет все шансы побить бомбардирский рекорд Александра Кержакова.

Он считает, что предстоящие матчи не имеют большого значения и не требуют особого внимания. Однако, по его мнению, присутствие Дзюбы в команде может обеспечить несколько забитых мячей, что позволит ему стать лучшим бомбардиром сборной.

"Отношения между ним и Карпиным не сказать, чтобы гладкие. Вызвал Карпин и вызвал — пусть Дзюба поиграет, повеселит публику", — добавил Пономарев, слова которого приводит Газета.Ru.

13 марта Артема Дзюбу вызвали в национальную команду России на матчи, запланированные на март. Последний раз он выступал за сборную в 2021 году, когда сыграл против Дании на чемпионате Европы (1:4). Для того чтобы побить рекорд Александра Кержакова по количеству голов за сборную, Дзюбе осталось забить один мяч. Сейчас у них по 30 голов.

В марте сборная России проведет два матча. Первый поединок состоится 19 марта против Гренады на "ВТБ Арене" в Москве. Гренада занимает 174-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Второй матч пройдет 25 марта против Замбии.

Уточнения

Артём Серге́евич Дзю́ба (род. 22 августа 1988[…], Москва) — российский футболист, нападающий «Акрона».

Владимир Алексеевич Пономарёв (18 февраля 1940, Москва, РСФСР, СССР) — советский футболист, защитник. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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