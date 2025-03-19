Экс-тренер Спартака объяснил, зачем Дзюбу вернули в сборную: все дело в рекорде

Бывший главный тренер московского "Спартака" Валерий Гладилин выразил мнение, что вызов Артема Дзюбы в сборную России обусловлен его потенциалом побить рекорд Александра Кержакова по количеству забитых голов за национальную команду.
Гладилин отметил, что Дзюба рассматривается не как перспективный игрок, а как футболист, способный принести реальную пользу команде благодаря своей текущей форме и результативности. В последние месяцы нападающий демонстрирует высокую эффективность, забивая в каждом матче, пишет Газета.Ru.
"Он не авансом заслужил это место, так что в предстоящих матчах он может принести конкретную пользу и попасть в историю как лучший бомбардир страны", — добавил Гладилин.
13 марта Артем Дзюба был вызван в сборную России на мартовские матчи. Последний раз он выходил на поле в составе национальной команды в 2021 году, когда сборная России потерпела поражение от Дании со счетом 1:4 на чемпионате Европы. Чтобы превзойти рекорд Кержакова, Дзюбе нужно забить всего один гол. На данный момент у обоих футболистов по 30 голов за сборную.
В марте сборная России проведет два матча. 19 марта команда сыграет с Гренадой на стадионе "ВТБ Арена" в Москве. Гренада занимает 174-е место в рейтинге ФИФА. Также в марте состоится встреча с Замбией, которая пройдет 25 марта.
Артём Серге́евич Дзю́ба (род. 22 августа 1988[…], Москва) — российский футболист, нападающий «Акрона».
Глади́лин Вале́рий Па́влович (19 октября 1951, Саларьево, Московская область, Россия) — российский футболист, полузащитник.
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