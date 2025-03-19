Выглядеть на 20 лет моложе поможет этот секрет: эти тренировки изменят ваше тело и здоровье

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Персональный тренер рассказал, как можно легко построить подтянутое и функциональное тело, улучшить осанку и улучшить обмен веществ.

Фото: Designed by Freepik by serhiibobyk is licensed under Public domian Девушка занимается спортом

Если вы хотите жить лучше и дольше, то вам в первую очередь необходимо нарастить физическую силу. Силовые тренировки помогут "оставаться энергичными, физически независимыми и свободными от болезней в последние десятилетия", рассказал Олли Томпсон, персональный тренер и основатель Welltolead.

"Преимущества поддержания здоровых мышц сильно недооценены. Тренировки с отягощениями имеют решающее значение для долгосрочного здоровья — не только с точки зрения движения, сохранения физической силы и подвижности, но и для поддержания общего физиологического здоровья", — отметил он.

Постоянные тренировки с отягощениями улучшают метаболическую функцию, улучшая чувствительность к инсулину, поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы, снижая артериальное давление и воспаление, помогают поддерживать гормональный баланс для борьбы с возрастными изменениями.

Также они помогают сохранить плотность костей, чтобы снизить риск переломов, и укрепляют иммунную систему, чтобы помочь бороться с болезнями".

Чтобы помочь вам набраться сил, Томпсон поделился тремя упражнениями в спортзале, которые, по его мнению, наиболее ценны, если ваша цель — тренировка долголетия:

Подтягивание с поддержкой; Болгарский сплит-присед; Походка фермера.

Уточнения

Силовой тренинг в бодибилдинге, тяжёлой атлетике, пауэрлифтинге и других видах спорта имеет много различных методик, применяемых для достижения конкретных результатов, целей: адаптации тела атлета к кратковременной максимальной нагрузке (пауэрлифтинг), к длительной среднеинтенсивной нагрузке — выносливости — и большому объёму мышц (бодибилдинг).



