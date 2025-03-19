Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пастельный мир Ким Кардашьян: как бежевый тренд влияет на здоровье и развитие младенцев
Этот популярный лайфхак для фритюрницы может привести к катастрофе – забудьте о нём, пока не стало поздно
Хотите, чтобы шины выглядели как новые: простая хитрость для глубокого чёрного цвета
Царский десерт, который когда-то покорил графа: готовим гурьевскую кашу
Похудеть без стресса и тошноты? Этот гормон обещает решить проблему
Что будет с рублём к концу года? Прогноз от инвестстратега
Эти породы собак никогда не примут нового хозяина — даже не пытайтесь
Вредные последствия шоколада – как рафинированный сахар влияет на организм
Масло из мотора уходит само по себе: причина вас удивит

Выглядеть на 20 лет моложе поможет этот секрет: эти тренировки изменят ваше тело и здоровье

1:32
Спорт

Персональный тренер рассказал, как можно легко построить подтянутое и функциональное тело, улучшить осанку и улучшить обмен веществ.

Девушка занимается спортом
Фото: Designed by Freepik by serhiibobyk is licensed under Public domian
Девушка занимается спортом

Если вы хотите жить лучше и дольше, то вам в первую очередь необходимо нарастить физическую силу. Силовые тренировки помогут "оставаться энергичными, физически независимыми и свободными от болезней в последние десятилетия", рассказал Олли Томпсон, персональный тренер и основатель Welltolead.

"Преимущества поддержания здоровых мышц сильно недооценены. Тренировки с отягощениями имеют решающее значение для долгосрочного здоровья — не только с точки зрения движения, сохранения физической силы и подвижности, но и для поддержания общего физиологического здоровья", — отметил он.

Постоянные тренировки с отягощениями улучшают метаболическую функцию, улучшая чувствительность к инсулину, поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы, снижая артериальное давление и воспаление, помогают поддерживать гормональный баланс для борьбы с возрастными изменениями.

Также они помогают сохранить плотность костей, чтобы снизить риск переломов, и укрепляют иммунную систему, чтобы помочь бороться с болезнями".

Чтобы помочь вам набраться сил, Томпсон поделился тремя упражнениями в спортзале, которые, по его мнению, наиболее ценны, если ваша цель — тренировка долголетия:

  1. Подтягивание с поддержкой;
  2. Болгарский сплит-присед;
  3. Походка фермера.

Уточнения

Силовой тренинг в бодибилдинге, тяжёлой атлетике, пауэрлифтинге и других видах спорта имеет много различных методик, применяемых для достижения конкретных результатов, целей: адаптации тела атлета к кратковременной максимальной нагрузке (пауэрлифтинг), к длительной среднеинтенсивной нагрузке — выносливости — и большому объёму мышц (бодибилдинг).
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
ЕвроСМИ: Россия, США и Германия готовятся перезапустить трубопровод Северный поток
Экономика и бизнес
ЕвроСМИ: Россия, США и Германия готовятся перезапустить трубопровод Северный поток Аудио 
Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы
Недвижимость
Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы Аудио 
Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали
Наука и техника
Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали Аудио 
Популярное
Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы

Обувные полки уходят в прошлое! Узнайте о новых способах хранения: встроенные шкафы, контейнеры, крючки. Оптимизируйте пространство, защитите обувь!

Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы
Вы тоже поливаете огород вечером? Тогда готовьтесь к проблемам
Вы тоже поливаете огород вечером? Тогда готовьтесь к проблемам
Кошка могла спать где угодно, но выбрала вашу постель: причина вас удивит
Одна мелочь при замене колёс, которая избавит от вибрации на скорости
Какие привычки водителя разрушают автомобиль? Дмитрий Плотников Спрятанный под водой коридор: как природная аномалия изменила библейскую историю — шокирующие расчёты Игорь Буккер Москва не заметит ухода Эрдогана Любовь Степушова
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
Закон бумеранга? Илон Маск просит защитить Starlink от международных тарифов
Клещи массово селятся в квартирах: не забудьте проверить эти места
Клещи массово селятся в квартирах: не забудьте проверить эти места
Последние материалы
Царский десерт, который когда-то покорил графа: готовим гурьевскую кашу
Похудеть без стресса и тошноты? Этот гормон обещает решить проблему
Что будет с рублём к концу года? Прогноз от инвестстратега
Какие привычки водителя разрушают автомобиль?
Эти породы собак никогда не примут нового хозяина — даже не пытайтесь
Вредные последствия шоколада – как рафинированный сахар влияет на организм
Масло из мотора уходит само по себе: причина вас удивит
Не вздумай дёргаться. Трамп по телефону жёстко предупредил Зеленского
Выглядеть на 20 лет моложе поможет этот секрет: эти тренировки изменят ваше тело и здоровье
Король Талсы возвращается: Сильвестр Сталлоне подтвердил начало съёмок третьего сезона
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.