Речь президента КОНМЕБОЛ Алехандро Домингеса о том, что он не может представить Кубок Либертадорес без бразильских клубов, как "Тарзан без Гепарда", является еще одним живым доказательством того, что футбол не преодолел расизм.
Это доказательство того, что футбольные организации не преодолели научный расизм 19 века.
Тарзан — это олицетворение персонажа, несущего в себе символизм: белого человека, чья сила преодолела невзгоды и сделала его "королем джунглей". Тарзан — олицетворение превосходства.
Чита — лучшая подруга Тарзана, она умная, сильная и пошла по пути успеха своего друга. Но есть одна "деталь": Чита — обезьяна. И это не простая "деталь" для понимания контекста современного футбола.
Комментарий Домингеса прозвучал на фоне продолжающихся сообщений о том, что чернокожих игроков называют "обезьянами" или еще хуже, а также призывов к принятию антирасистских мер.
Другими словами, та же организация, которая в настоящее время находится под давлением, требуя создания эффективных стратегий по борьбе с расизмом, превращает в животное целую страну и игнорирует последствия расизма для игроков.
Алеха́ндро Дамиа́н Доми́нгес (исп. Alejandro Damián Domínguez; род. 10 июня 1981, Ланус, Буэнос-Айрес) — аргентинский футболист, выступавший на позиции нападающего.
Обувные полки уходят в прошлое! Узнайте о новых способах хранения: встроенные шкафы, контейнеры, крючки. Оптимизируйте пространство, защитите обувь!