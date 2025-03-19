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Обезьяна на поле: как слова президента КОНМЕБОЛ обострили тему расизма в футболе?

1:17
Спорт

Речь президента КОНМЕБОЛ Алехандро Домингеса о том, что он не может представить Кубок Либертадорес без бразильских клубов, как "Тарзан без Гепарда", является еще одним живым доказательством того, что футбол не преодолел расизм.

Сантьяго Бернабеу
Фото: сommons.wikimedia.org by Markus Unger, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Сантьяго Бернабеу

Это доказательство того, что футбольные организации не преодолели научный расизм 19 века.

Тарзан — это олицетворение персонажа, несущего в себе символизм: белого человека, чья сила преодолела невзгоды и сделала его "королем джунглей". Тарзан — олицетворение превосходства.

Чита — лучшая подруга Тарзана, она умная, сильная и пошла по пути успеха своего друга. Но есть одна "деталь": Чита — обезьяна. И это не простая "деталь" для понимания контекста современного футбола.

Комментарий Домингеса прозвучал на фоне продолжающихся сообщений о том, что чернокожих игроков называют "обезьянами" или еще хуже, а также призывов к принятию антирасистских мер.

Другими словами, та же организация, которая в настоящее время находится под давлением, требуя создания эффективных стратегий по борьбе с расизмом, превращает в животное целую страну и игнорирует последствия расизма для игроков.

Уточнения

Алеха́ндро Дамиа́н Доми́нгес (исп. Alejandro Damián Domínguez; род. 10 июня 1981, Ланус, Буэнос-Айрес) — аргентинский футболист, выступавший на позиции нападающего.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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