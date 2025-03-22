Забудьте о спортзале: этот метод поможет сжечь максимум калорий дома

Фитнес-тренер Елена Соболь рассказала, как эффективно сжигать калории дома.
Она считает, что ключ к этому кроется в организации правильного распорядка дня и использовании доступных видов активности.
"Важно установить постоянное время для тренировок, чтобы это стало привычкой. Даже 20-30 минут в день могут значительно сказаться на общем уровне физической активности и здоровье", — цитирует тренера "СЭ".
Она советует заниматься дома функциональными или высокоинтенсивными интервальными тренировками (HIIT).
Тренер рекомендует добавить в график занятий йогу или пилатес, чтобы вы могли развивать гибкость и силу.
Разнообразить домашние тренировки можно, добавив элементы танцев, круговые тренировки с весом собственного тела или пробовать разные онлайн-занятия.
"Правильное питание и физическая активность должны идти рука об руку. Обратите внимание на баланс БЖУ в рационе и постарайтесь избегать перекусов нездоровой пищей", — заключила Соболь.
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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