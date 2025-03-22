Забудьте о спортзале: этот метод поможет сжечь максимум калорий дома

1:05 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-тренер Елена Соболь рассказала, как эффективно сжигать калории дома.

Фото: Freepik by cookie_studio Похудение

Она считает, что ключ к этому кроется в организации правильного распорядка дня и использовании доступных видов активности.

"Важно установить постоянное время для тренировок, чтобы это стало привычкой. Даже 20-30 минут в день могут значительно сказаться на общем уровне физической активности и здоровье", — цитирует тренера "СЭ".

Она советует заниматься дома функциональными или высокоинтенсивными интервальными тренировками (HIIT).

Тренер рекомендует добавить в график занятий йогу или пилатес, чтобы вы могли развивать гибкость и силу.

Разнообразить домашние тренировки можно, добавив элементы танцев, круговые тренировки с весом собственного тела или пробовать разные онлайн-занятия.

"Правильное питание и физическая активность должны идти рука об руку. Обратите внимание на баланс БЖУ в рационе и постарайтесь избегать перекусов нездоровой пищей", — заключила Соболь.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.



