Похудей с умом и без ограничений! Как обогатить утреннюю овсянку белком?

Сертифицированный диетолог Стефани Джонсон назвала способы обогатить утреннюю овсянку белком. Так вы превратите эту кашу в полноценный и полезный завтрак.
Вы сможете повысить её питательную ценность, пишет "Чемпионат".
Среди рекомендуемых добавок:
По словам специалиста, готовя овсянку на молоке вместо воды, можно добавить 8 граммов белка, а две столовые ложки арахисового масла добавят 6-8 граммов.
"Если вы добавите порцию сывороточного протеинового порошка и две столовые ложки арахисового масла, вы можете получить почти 40 граммов белка в своей миске овсянки — больше, чем в пяти яйцах", — цитирует диетолога "Чемпионат".
Ка́ша — жидкая или густоватая пища, крупа вареная на воде или на молоке, блюдо из сваренной крупы или муки.
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