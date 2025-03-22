Похудей с умом и без ограничений! Как обогатить утреннюю овсянку белком?

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Сертифицированный диетолог Стефани Джонсон назвала способы обогатить утреннюю овсянку белком. Так вы превратите эту кашу в полноценный и полезный завтрак.

Фото: commons.wikimedia.org by Shisma, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Овсянка

Вы сможете повысить её питательную ценность, пишет "Чемпионат".

Среди рекомендуемых добавок:

молоко;

орехи;

семена;

ореховая паста;

греческий йогурт;

арахисовое масло в порошке;

тофу;

сыр;

протеиновый порошок;

сухое молоко.

По словам специалиста, готовя овсянку на молоке вместо воды, можно добавить 8 граммов белка, а две столовые ложки арахисового масла добавят 6-8 граммов.

"Если вы добавите порцию сывороточного протеинового порошка и две столовые ложки арахисового масла, вы можете получить почти 40 граммов белка в своей миске овсянки — больше, чем в пяти яйцах", — цитирует диетолога "Чемпионат".

Уточнения

Ка́ша — жидкая или густоватая пища, крупа вареная на воде или на молоке, блюдо из сваренной крупы или муки.

