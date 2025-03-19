Началась битва Джоковича против ATP, WTA и ITF

1:45 Your browser does not support the audio element. Спорт

Ассоциация профессиональных теннисистов (RTPA), основанная Новаком Джоковичем, подала иск против руководящих органов теннис, обвинив их в "антиконкурентной практике и отсутствии заботы о благополучии игроков".

Фото: commons.wikimedia.org by Carine06, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Новак Джокович

BBC Sport сообщает, что документы содержат 146 страниц и содержат обвинения против ATP, WTA и ITF, в том числе касающиеся: расписания турниров, рейтинговой системы и контроля над правами на изображения.

Жалобу подали RTRA и 12 игроков, среди которых Джокович, Вашек Поспишил, Ник Кирьос и другие.

Целью иска является прекращение "монопольного контроля" над теннисным туром, а также получение финансовой компенсации от ATP, WTA, Международная федерация тенниса (ITF) и Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ИТИА).

"Теннис сломан", — говорит Ахмад Нассар, исполнительный директор RTRA.

Он добавил, что за гламурным фасадом игроки оказываются в ловушке несправедливой системы, которая эксплуатирует их талант, подавляет их доходы и угрожает их здоровью и безопасности.

По данным BBC Sport, RTRA подало иски на нескольких территориях: в США, ЕС и Великобритании.

WTA опубликовала свою официальную позицию, заявив, что они "будут защищать свою позицию в надлежащее время".

WTA — это неправительственная организация, которая существует для развития женского тенниса в интересах игроков, турниров и болельщиков. Игроки WTA, как равноправные члены, наряду с турнирами, имеют значительный и влиятельный голос в управлении организацией.

Уточнения

Но́вак Джо́кович — сербский теннисист. Считается одним из лучших игроков в истории тенниса, многие эксперты ставят Джоковича на первое место.

