Началась битва Джоковича против ATP, WTA и ITF

Ассоциация профессиональных теннисистов (RTPA), основанная Новаком Джоковичем, подала иск против руководящих органов теннис, обвинив их в "антиконкурентной практике и отсутствии заботы о благополучии игроков".
BBC Sport сообщает, что документы содержат 146 страниц и содержат обвинения против ATP, WTA и ITF, в том числе касающиеся: расписания турниров, рейтинговой системы и контроля над правами на изображения.
Жалобу подали RTRA и 12 игроков, среди которых Джокович, Вашек Поспишил, Ник Кирьос и другие.
Целью иска является прекращение "монопольного контроля" над теннисным туром, а также получение финансовой компенсации от ATP, WTA, Международная федерация тенниса (ITF) и Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ИТИА).
"Теннис сломан", — говорит Ахмад Нассар, исполнительный директор RTRA.
Он добавил, что за гламурным фасадом игроки оказываются в ловушке несправедливой системы, которая эксплуатирует их талант, подавляет их доходы и угрожает их здоровью и безопасности.
По данным BBC Sport, RTRA подало иски на нескольких территориях: в США, ЕС и Великобритании.
WTA опубликовала свою официальную позицию, заявив, что они "будут защищать свою позицию в надлежащее время".
WTA — это неправительственная организация, которая существует для развития женского тенниса в интересах игроков, турниров и болельщиков. Игроки WTA, как равноправные члены, наряду с турнирами, имеют значительный и влиятельный голос в управлении организацией.
Но́вак Джо́кович — сербский теннисист. Считается одним из лучших игроков в истории тенниса, многие эксперты ставят Джоковича на первое место.
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