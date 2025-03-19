В 58 лет она выглядит на 30 лет моложе! Секрет стройности раскрыла Сальма Хайек

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Актриса Сальма Хайек отреагировала на обвинения в использовании препаратов для похудения. То, что она в свои 58 лет прекрасно выглядит, стало поводом для её хейтеров пускать негативные слухи.

Фото: commons.wikimedia.org by Harald Krichel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сальма Хайек

Звезда заявила, что никогда не принимала "Оземпик" или его аналоги. Она поделилась своими секретами стройной фигуры.

Хайек призналась, что уже давно не тренируется. Иногда она может походить на беговой дорожке. А важную роль в вопросе фигуры Сальмы играет питание и активный образ жизни — прогулки и путешествия.

"Я хотела бы вернуть свою старую фигуру — ту, которая у меня была в 25 лет и которую я постоянно критиковала и ненавидела", — рассказала актриса.

Кроме того, актриса заявила, что смирилась с возрастными изменениями, но часто вспоминает, какой была 30 лет назад.

Уточнения

Са́льма Ха́йек Пино́ (исп. Salma Hayek Pinault; урождённая — Са́льма Вальга́рма Ха́йек Химе́нес (исп. Salma Valgarma Hayek Jiménez); род. 2 сентября 1966, Коацакоалькос, Веракрус, Мексика) — мексикано-американская актриса, кинорежиссёр и продюсер.



