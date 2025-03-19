Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Китайский автогигант расширяет влияние в Европе: новые заводы BYD на подходе
Период охлаждения и проверка доходов: что ждёт кредитный рынок
Куриные наггетсы с хрустящей корочкой: этот трюк с майонезом знают не все
Косите траву без усталости и боли в спине – секрет кроется в этом инструменте
Жёсткая конкуренция: неожиданный эффект климатических изменений
Природное лекарство от Альцгеймера: обычные травы с необычным эффектом
Дочь Успенской зачитала со сцены стих про скандал с мамой: позор, изгой, больная
Восстановление после родов с помощью массажа: всё, что нужно знать
Мужчина прожил до 96 лет, избегая лекарств: вот что он рассказал

Спор на 2 тыс. приседаний привёл россиянина к шокирующим последствиям

0:47
Спорт

Житель Владивостока поспорил с товарищем, что без проблем выполнит 2 000 приседаний. Однако такой спорт привел мужчину к шокирующим последствиям.

Скорая помощь
Фото: mos.ru by Юлия Иванко, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Скорая помощь

Когда он приседал, почувствовал себя плохо, ноги начали увеличиваться и превратились в огромные отечные конечности.

Однако проблемы с этого только начались. У россиянина начали отказывать почки. Мужчина запаниковал и обратился за помощью в больницу.

Оказалась, что в крови у приморца начали накапливаться продукты обмена веществ. К счастью, он вовремя обратился к врачам. Медики смогли вылечить острую почечную недостаточность без диализа, но теперь функция почек у мужчины снижена, сообщает KP. RU.

Уточнения

Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Когда сажать морковь в 2025 году? Лунный календарь и главные ошибки дачников
Садоводство, цветоводство
Когда сажать морковь в 2025 году? Лунный календарь и главные ошибки дачников
Ажиотаж вокруг гирь: кому и зачем нужны старые железяки, и почему за них предлагают тысячи рублей
Новости спорта
Ажиотаж вокруг гирь: кому и зачем нужны старые железяки, и почему за них предлагают тысячи рублей Аудио 
Плесень на стенах? Вот чем её удалить раз и навсегда
Недвижимость
Плесень на стенах? Вот чем её удалить раз и навсегда Аудио 
Популярное
Кошка могла спать где угодно, но выбрала вашу постель: причина вас удивит

Кошка спит в вашей постели? Это не просто каприз, а осознанный выбор. Разбираем 3 причины, которые заставляют питомца занять ваше место!

Кошка могла спать где угодно, но выбрала вашу постель: причина вас удивит
Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы
Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы
Одна мелочь при замене колёс, которая избавит от вибрации на скорости
Ваши ягоды кислые? Простая подкормка сделает смородину сладкой за неделю
Запад бросает Украину: чем опасен уход военных невидимок из зоны спецоперации Дмитрий Плотников Рубль дорожает, так как кто-то его активно скупает. Кто и зачем? И как долго это продлится? Любовь Степушова От начальства надо держаться подальше, особенно если начальник император Сергей Лебедев
В глубинах океана нашли гиганта: его возраст 300 лет
Вишня плодоносит, как на дрожжах: секреты обильного урожая
Вы тоже поливаете огород вечером? Тогда готовьтесь к проблемам
Вы тоже поливаете огород вечером? Тогда готовьтесь к проблемам
Последние материалы
Китайский автогигант расширяет влияние в Европе: новые заводы BYD на подходе
Период охлаждения и проверка доходов: что ждёт кредитный рынок
Куриные наггетсы с хрустящей корочкой: этот трюк с майонезом знают не все
Косите траву без усталости и боли в спине – секрет кроется в этом инструменте
Жёсткая конкуренция: неожиданный эффект климатических изменений
Природное лекарство от Альцгеймера: обычные травы с необычным эффектом
Дочь Успенской зачитала со сцены стих про скандал с мамой: позор, изгой, больная
Восстановление после родов с помощью массажа: всё, что нужно знать
Мужчина прожил до 96 лет, избегая лекарств: вот что он рассказал
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.