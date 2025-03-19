Спор на 2 тыс. приседаний привёл россиянина к шокирующим последствиям

Житель Владивостока поспорил с товарищем, что без проблем выполнит 2 000 приседаний. Однако такой спорт привел мужчину к шокирующим последствиям.
Когда он приседал, почувствовал себя плохо, ноги начали увеличиваться и превратились в огромные отечные конечности.
Однако проблемы с этого только начались. У россиянина начали отказывать почки. Мужчина запаниковал и обратился за помощью в больницу.
Оказалась, что в крови у приморца начали накапливаться продукты обмена веществ. К счастью, он вовремя обратился к врачам. Медики смогли вылечить острую почечную недостаточность без диализа, но теперь функция почек у мужчины снижена, сообщает KP. RU.
Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя.
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