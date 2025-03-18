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Гол ценою в золото: Шик принес Байеру невозможную победу!

1:08
Спорт

Футбольный нападающий Патрик Шик забил гол в компенсированное время, завершив невероятный поворот событий в матче с "Байером" в Штутгарте со счёта 1:3 до 4:3.

Футбольный мяч в сетке
Фото: wikimedia.org by Steindy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Футбольный мяч в сетке

Он головой ударил мяч в сетку ворот, затем в эйфории побежал к боковой линии и прыгнул в объятия тренера Хаби Алонсо.

Голы на последних секундах — это часть Леверкузена. Прошлый сезон, который "Байер" украсил немецким "дублем" и поездкой в финал Лиги Европы, был ознаменован похожими моментами.

Леверкузенцы долгое время отставали в Штутгарте, проигрывая со счетом 2:3 за три минуты до конца матча. А затем он перевел дух и сумел переломить ход игры в свою пользу.

"Безумный матч, в котором было много взлетов и падений. Просто фестиваль голов. Но это командный дух. Наша команда верит до последней минуты. Это был великолепный камбэк", — восторженно сказал Джереми Фримпонг.

Чешский нападающий забил в Бундеслиге семнадцатый гол в этом сезоне.

Уточнения

Па́трик Шик (чеш. Patrik Schick; род. 24 января 1996, Прага, Чехия) — чешский футболист, нападающий немецкого клуба «Байер 04» и национальной сборной Чехии. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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