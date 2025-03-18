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Четыре дебютанта Формулы-1 не финишировали: кто оказался неспособным к борьбе?

2:17
Спорт

Сезон Формулы-1 2025 года начался драматично и был полон неожиданных моментов, но пилот Ландо Норрис не позволил сбить себя с курса и вступил в борьбу за титул лучшим образом.

Formula One 2016 Rd.16 Malaysian GP: Daniil Kvyat (Toro Rosso)
Фото: wikimapia by Morio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Formula One 2016 Rd.16 Malaysian GP: Daniil Kvyat (Toro Rosso)

Гонка в Мельбурне была отмечена переменчивой погодой, несколькими авариями и выходами автомобиля безопасности.

Дебют Льюиса Хэмилтона в Ferrari привлек большое внимание. Британский гонщик стартовал с восьмого места и даже некоторое время лидировал на хаотичной трассе. Однако после пит-стопа он опустился на десятое место и в итоге финишировал девятым.

Гонка стала серьезным испытанием для новичков — четыре дебютанта Формулы-1 не смогли финишировать из-за столкновений с ограждениями. В целом Гран-при Австралии подарил неожиданные моменты и показал, что этот сезон может быть полон сюрпризов.

Один из ключевых моментов первой гонки сезона наступил после аварии Фернандо Алонсо, когда на трассу выехал автомобиль безопасности, а погода в это же время резко изменилась. Этот поворот испортил гонку гонщику Оскару Пиастри, которого развернуло прямо перед пит-лейном. У Макса Ферстаппена потенциально был шанс обогнать Ландо Норриса, если бы он заехал на пит-стоп на круг раньше.

Льюис Хэмилтон, дебютировавший в составе Ferrari, вновь привлек к себе всеобщее внимание.

Сам Хэмилтон сказал по командному радио: "Я изучаю машину по ходу дела, приятель, просто оставь меня в покое с DRS, это не проблема".

Если бы между ним и командой было больше взаимопонимания, он мог бы запросить более ранний пит-стоп и воспользоваться изменением погоды.

Стратегическая ошибка Ferrari затронула не только Хэмилтона, но и Шарля Леклера. Тем не менее, оба гонщика набрали солидные очки.

Вассер также был расстроен одним из сообщений, полученных Хэмилтоном по командному радио в минувшие выходные, что говорит о том, что внутренние коммуникации Ferrari еще требуют улучшения. Ясно одно: борьба за место лидера команды в Маранелло стартовала.

Уточнения

Формула-1 (Ф1, англ. Formula One, Formula 1, F1) — чемпионат мира по кольцевым автогонкам, который проводится ежегодно и состоит из этапов (называемых Гран-при), в соответствии с техническими нормами, требованиями и правилами, установленными Международной автомобильной федерацией (ФИА, англ. FIA).
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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