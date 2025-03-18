Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ВС РФ меняют современную войну — операция Труба произвела фурор
Мистика или наука? Почему владельцы кошек реже болеют раком
Не просто пятна: что означает желтоватый налет на веках и почему его нельзя игнорировать
6 мест для хранения, которые есть в вашей квартире, но вы о них не догадывались
Вы сами губите свой урожай — три ошибки, из-за которых яблоки покрываются гнилью
Трамп уступает Украину России — уступки приведут к коллапсу
Миф о 8 стаканах воды в день: исследования меняют старые рекомендации
Премиальные опции в подержанном авто: подарок или билет в сервис
Стала известная причина смерти отца Филиппа Киркорова: из сердца не уйдешь никогда

Ягодицы будут гореть: это упражнение преобразит ваши ноги — раскрываем секрет сумо

1:47
Спорт

Приседания сумо — отличное упражнение для укрепления ног и ягодиц, уделяя особое внимание приводящим мышцам, четырехглавым мышцам и ягодичным мышцам.

спорт
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
спорт

В отличие от традиционных приседаний, это упражнение требует более широкой постановки ног, при этом носки направлены наружу, что активирует различные группы мышц и обеспечивает больший диапазон движений.

Выполнять приседания сумо просто, но для избежания травм требуется правильная техника. Исходное положение: ноги шире плеч, носки развернуты наружу.

Во время опускания колени следуют за пальцами ног, спина остается прямой, а туловище — устойчивым.

Возвращение в положение стоя следует выполнять контролируемым образом, надавливая в основном на пятки для максимальной активации ягодичных мышц.

Это упражнение можно выполнять с собственным весом, гантелями или гирей для повышения интенсивности.

Включение его в программы силовых тренировок или функциональных упражнений дает значительные преимущества, улучшая как мышечную выносливость, так и стабильность суставов.

Кроме того, приседания сумо особенно полезны для тех, кто хочет улучшить силу ног, не перегружая при этом спину, что делает их подходящими для занимающихся любого уровня подготовки.

Для достижения оптимальных результатов рекомендуется правильное дыхание во время выполнения и постепенное увеличение нагрузки.

Независимо от того, является ли приседание сумо базовым упражнением или частью комплексной программы для ног, оно является отличным способом развить силу и устойчивость нижней части тела.

Уточнения

Сумо́ (яп. 相撲) — вид единоборств, в котором два борца выявляют сильнейшего на круглой площадке (дохё).
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы
Авто
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы Аудио 
Не рыба, не краб: уникальное животное, которое человечество губит
Домашние животные
Не рыба, не краб: уникальное животное, которое человечество губит Аудио 
Когда сажать арбузы в 2025 году — лучшие дни для посадки
Садоводство, цветоводство
Когда сажать арбузы в 2025 году — лучшие дни для посадки Аудио 
Популярное
Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс

Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.

Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
ЕвроСМИ: Россия, США и Германия готовятся перезапустить трубопровод Северный поток
Когда сажать арбузы в 2025 году — лучшие дни для посадки
Запад бросает Украину: чем опасен уход военных невидимок из зоны спецоперации Дмитрий Плотников Рубль дорожает, так как кто-то его активно скупает. Кто и зачем? И как долго это продлится? Любовь Степушова От начальства надо держаться подальше, особенно если начальник император Сергей Лебедев
Они не терпят ласки, разрушают мебель и мстят хозяевам – породы кошек, с которыми не стоит связываться новичкам
Как сохранить сияющую кожу после 60? Этот простой шаг удивит вас
Не лишайте собаку радости жизни: 5 естественных привычек, которые нельзя подавлять
Не лишайте собаку радости жизни: 5 естественных привычек, которые нельзя подавлять
Последние материалы
ВС РФ меняют современную войну — операция Труба произвела фурор
Запад бросает Украину: чем опасен уход военных невидимок из зоны спецоперации
Мистика или наука? Почему владельцы кошек реже болеют раком
Не просто пятна: что означает желтоватый налет на веках и почему его нельзя игнорировать
6 мест для хранения, которые есть в вашей квартире, но вы о них не догадывались
Ягодицы будут гореть: это упражнение преобразит ваши ноги — раскрываем секрет сумо
Вы сами губите свой урожай — три ошибки, из-за которых яблоки покрываются гнилью
Трамп уступает Украину России — уступки приведут к коллапсу
Миф о 8 стаканах воды в день: исследования меняют старые рекомендации
Премиальные опции в подержанном авто: подарок или билет в сервис
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.