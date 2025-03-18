Ягодицы будут гореть: это упражнение преобразит ваши ноги — раскрываем секрет сумо

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Приседания сумо — отличное упражнение для укрепления ног и ягодиц, уделяя особое внимание приводящим мышцам, четырехглавым мышцам и ягодичным мышцам.

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В отличие от традиционных приседаний, это упражнение требует более широкой постановки ног, при этом носки направлены наружу, что активирует различные группы мышц и обеспечивает больший диапазон движений.

Выполнять приседания сумо просто, но для избежания травм требуется правильная техника. Исходное положение: ноги шире плеч, носки развернуты наружу.

Во время опускания колени следуют за пальцами ног, спина остается прямой, а туловище — устойчивым.

Возвращение в положение стоя следует выполнять контролируемым образом, надавливая в основном на пятки для максимальной активации ягодичных мышц.

Это упражнение можно выполнять с собственным весом, гантелями или гирей для повышения интенсивности.

Включение его в программы силовых тренировок или функциональных упражнений дает значительные преимущества, улучшая как мышечную выносливость, так и стабильность суставов.

Кроме того, приседания сумо особенно полезны для тех, кто хочет улучшить силу ног, не перегружая при этом спину, что делает их подходящими для занимающихся любого уровня подготовки.

Для достижения оптимальных результатов рекомендуется правильное дыхание во время выполнения и постепенное увеличение нагрузки.

Независимо от того, является ли приседание сумо базовым упражнением или частью комплексной программы для ног, оно является отличным способом развить силу и устойчивость нижней части тела.

Уточнения

Сумо́ (яп. 相撲) — вид единоборств, в котором два борца выявляют сильнейшего на круглой площадке (дохё).



