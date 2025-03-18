Спартаковец Михаил Игнатов пропустит из‑за травмы не менее двух недель

0:39 Your browser does not support the audio element. Спорт Командные виды Футбол

Футболист московского "Спартака" Михаил Игнатов пропустит не менее полмесяца из‑за травмы.

Фото: Вячеслав Погодин Pravda.Ru Матч Спартак - Зенит

Как сообщают СМИ полузащитник красно-белых ранее вернулся в общую группу подготовки, но позже выяснилось, что мышечное повреждение футболиста имеет более серьёзный характер. Из‑за этого игрок "Спартака" пропустил игру 21‑го тура российского чемпионата против питерского "Зенита" (москвичи победили 2:1).

Хавбеку Игнатову 24 года, в этом сезоне за команду он провел 9 игр во всех турнирах и пока не отметился результативными действиями.