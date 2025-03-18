Спартаковец Михаил Игнатов пропустит из‑за травмы не менее двух недель

Футболист московского "Спартака" Михаил Игнатов пропустит не менее полмесяца из‑за травмы.
Как сообщают СМИ полузащитник красно-белых ранее вернулся в общую группу подготовки, но позже выяснилось, что мышечное повреждение футболиста имеет более серьёзный характер. Из‑за этого игрок "Спартака" пропустил игру 21‑го тура российского чемпионата против питерского "Зенита" (москвичи победили 2:1).
Хавбеку Игнатову 24 года, в этом сезоне за команду он провел 9 игр во всех турнирах и пока не отметился результативными действиями.
Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.