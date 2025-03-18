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Как худеть, не выходя из дома? Простые способы сжигать калории без спорта

Спорт

У современной женщины на всё должно хватать времени: работа, семья, дом… Но как быть с фитнесом? Если времени на тренажёрный зал совсем нет, на помощь приходит NEAT (Non-Exercise Activity Thermogenesis) — естественный расход калорий, связанный с повседневной активностью. Вы даже не заметите, как худеете, пока занимаетесь уборкой, готовкой и шопингом!

Похудение
Фото: Freepik by jcomp
Похудение

Сколько калорий можно сжечь, занимаясь домашними делами?

Уборка — абсолютный лидер среди домашних активностей!

▪ Пылесос — 100 ккал за 30 минут
▪ Протирание пыли — 50 ккал
▪ Генеральная уборка (мытьё окон, люстр) — 300 ккал за час (столько же сжигается при езде на велосипеде!)

Шопинг — тоже отличная тренировка!

▪ Долгая прогулка по гипермаркету со списком покупок поможет потратить 200 ккал.

Готовка — приятный способ оставаться в движении.

▪ Час у плиты — 70 ккал (главное, не компенсировать их дегустацией блюд!).

Как усилить эффект и тратить ещё больше калорий?

Добавьте утяжелители. Наденьте браслеты-утяжелители на руки и ноги — это увеличит расход калорий на 15%. Важно! Если есть проблемы с суставами или позвоночником, такой вариант не подойдёт.

Держите живот в напряжении. Втягивайте живот во время любой активности — это не только увеличит расход калорий, но и поможет сделать пресс более подтянутым.

Убирайтесь под музыку. Включите ритмичную музыку и двигайтесь в такт — это сделает процесс веселее и поможет потратить ещё больше калорий.

Домашние дела не заменят полноценную тренировку, но если включить их в активный образ жизни, можно сжигать дополнительные 500-700 ккал в день без лишних усилий.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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