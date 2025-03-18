Это упражнение снижает уровень стресса уже через 30 минут

Физическая активность — один из самых доступных и эффективных способов борьбы со стрессом и депрессией. Исследования показывают, что движение на свежем воздухе — будь то бег, ходьба, йога или даже садоводство — помогает мозгу справляться с тревожностью. Но что выбрать: пробежку или прогулку?
Бег считается одним из самых мощных средств борьбы со стрессом. Он стимулирует выработку серотонина и норадреналина — веществ, которые улучшают настроение и повышают устойчивость к стрессу. Кроме того, бег помогает мозгу генерировать новые нейроны, что особенно важно при депрессии.
По данным Центра профилактической медицины Cooper Clinic (США), ходьба гораздо менее травмоопасна, чем бег. Исследование показало, что только 1% ходоков получают травмы, тогда как среди бегунов этот показатель достигает 25%. Это делает ходьбу безопасным и универсальным способом физической активности для людей любого возраста и уровня подготовки.
Чтобы избежать проблем с опорно-двигательной системой, важно выбирать правильную обувь. Летом не стоит гулять в сабо или шлёпанцах — подошва должна быть упругой, а обувь хорошо фиксировать стопу. Людям с деформациями стоп рекомендуются ортопедические стельки, которые равномерно распределяют нагрузку и снижают ударные нагрузки при ходьбе и беге.
Какой вид активности выбрать — зависит от ваших индивидуальных особенностей. Если вы хотите быстрее избавиться от стресса и готовы к интенсивной нагрузке — выбирайте бег. Если важно сохранить здоровье суставов и не перегружать организм — быстрая ходьба будет отличной альтернативой.
Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.