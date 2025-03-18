Это упражнение снижает уровень стресса уже через 30 минут

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Физическая активность — один из самых доступных и эффективных способов борьбы со стрессом и депрессией. Исследования показывают, что движение на свежем воздухе — будь то бег, ходьба, йога или даже садоводство — помогает мозгу справляться с тревожностью. Но что выбрать: пробежку или прогулку?

Фото: Freepik by Designed by Freepik Пробежка

Почему бег помогает при стрессе?

Бег считается одним из самых мощных средств борьбы со стрессом. Он стимулирует выработку серотонина и норадреналина — веществ, которые улучшают настроение и повышают устойчивость к стрессу. Кроме того, бег помогает мозгу генерировать новые нейроны, что особенно важно при депрессии.

А что насчёт ходьбы?

По данным Центра профилактической медицины Cooper Clinic (США), ходьба гораздо менее травмоопасна, чем бег. Исследование показало, что только 1% ходоков получают травмы, тогда как среди бегунов этот показатель достигает 25%. Это делает ходьбу безопасным и универсальным способом физической активности для людей любого возраста и уровня подготовки.

Какой вариант выбрать?

Бег эффективнее улучшает стрессоустойчивость, но может быть противопоказан при заболеваниях сердца, суставов и избыточном весе.

Ходьба снижает уровень стресса и при этом безопаснее, поэтому подходит практически всем.

Как снизить риск травм?

Чтобы избежать проблем с опорно-двигательной системой, важно выбирать правильную обувь. Летом не стоит гулять в сабо или шлёпанцах — подошва должна быть упругой, а обувь хорошо фиксировать стопу. Людям с деформациями стоп рекомендуются ортопедические стельки, которые равномерно распределяют нагрузку и снижают ударные нагрузки при ходьбе и беге.

Какой вид активности выбрать — зависит от ваших индивидуальных особенностей. Если вы хотите быстрее избавиться от стресса и готовы к интенсивной нагрузке — выбирайте бег. Если важно сохранить здоровье суставов и не перегружать организм — быстрая ходьба будет отличной альтернативой.

Уточнения

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

