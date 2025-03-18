Хватит себя обманывать: вот почему фитнес-советы из соцсетей не работают

1:59 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-информация окружает нас повсюду, но далеко не все советы полезны. В социальных сетях часто запугивают, навязывая запреты на определённые продукты и обещая мгновенные результаты от тренировок. Однако реальный прогресс требует проверенных и научно обоснованных методов.

Фото: wikimedia.org by Shtarka1, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Упражнения для рук

Фитнес не является революцией. Как говорит тренер Бен Карпентер, ключевые принципы здоровья — это хороший сон, регулярные тренировки, поднятие тяжестей и сбалансированное питание. Эти базовые вещи работают неизменно и не требуют сложных схем.

Прогрессирующая перегрузка — важный принцип тренировок. Новички могут заметить быстрые изменения, но со временем прогресс замедляется.

Чтобы продолжать развиваться, необходимо увеличивать нагрузку: повышать рабочие веса или количество повторений. Бодибилдер Роб Терстон советует делать это постепенно — добавляя около 5% к весу, как только удаётся превысить верхнюю границу повторений с хорошей техникой.

Интенсивность тренировок также играет важную роль. Чем больше мы подвергаем тело нагрузке, тем лучше оно адаптируется. Терстон подчёркивает, что ключевыми являются последние повторения в подходе, когда мышцы уже устают, — именно они создают необходимое напряжение для роста.

Планирование и отслеживание прогресса помогут избежать застоя. Регулярные тренировки, учёт выполненных упражнений и постепенное увеличение нагрузки обеспечивают долгосрочные результаты.

При этом важно находить удовольствие в процессе, иначе мотивация быстро иссякнет, пишет The Independent.

Главное — стабильность. Как отмечает Карпентер, лучше быть "последовательно хорошим" в течение года, чем "идеальным" месяц, а затем бросить. Маленькие шаги приводят к большим изменениям.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

