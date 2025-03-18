Пять-шесть тренировок в неделю: этот метод поможет вам обзавестись телом Аполлона

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Фитнес-эксперт Эдуард Каневский назвал ключевые правила для эффективного набора мышечной массы.

Фото: flickr.com by istolethetv from Hong Kong, China, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Накаченный мужчина

Он подчеркнул важность здоровья опорно-двигательного аппарата, особенно позвоночника и суставов, так как большинство упражнений выполняются со свободными весами. При наличии проблем со здоровьем такие тренировки могут привести к серьёзным травмам.

Каневский советует отдавать предпочтение свободным весам, поскольку они позволяют направлять штанги и гантели в нужной плоскости движения, задействуя не только основные мышцы, но и стабилизаторы, что усиливает нагрузку и улучшает адаптацию организма.

Он также рекомендует разделять тренировки по мышечным группам, проводя занятия пять-шесть раз в неделю, чтобы уделять отдельный день ногам, рукам или спине.

Такой подход способствует более качественному восстановлению и лучшему росту мышечной массы, пишет "Москва 24".

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

