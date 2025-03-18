Забудьте о спортзале: этот вид спорта поможет мужчинам быстро похудеть к лету

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Учёные из Кореи и Китая выяснили, что занятия водными видами спорта или аквааэробикой в течение десяти недель помогают мужчинам старше 45 лет снизить вес и уменьшить объём талии.

Фото: Flickr: Lose weight now by Алан Кливер/ Alan Cleaver, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Напольные весы и надпись Похудей сейчас

Исследование, опубликованное журналом Men Today, показало, что такие тренировки особенно эффективны для людей с избыточным весом или ожирением.

Специалисты объясняют это тем, что упражнения в воде уменьшают нагрузку на суставы, снижая риск травм, что делает их идеальным выбором для этой возрастной группы.

Оптимальная частота тренировок — два-три раза в неделю по 60 минут.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

