Твой бицепс будет разрывать рукава: всего 5 упражнений с гантелями

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​Для эффективной тренировки мышц рук достаточно всего двух гантелей и 30 минут вашего времени. Предлагаем комплекс из пяти упражнений, направленных на всестороннюю проработку бицепсов и трицепсов.​

Фото: Openverse by ThoroughlyReviewed, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тренировка бицепса

1. Молотковые сгибания (Hammer Curls)

Подходы и повторения: 10, 8, 8.​

Техника выполнения: Встаньте прямо, держа гантели нейтральным хватом (ладони направлены внутрь). ​ Сгибайте руки в локтях, поднимая гантели к плечам, сохраняя положение ладоней. ​ Медленно опустите гантели в исходное положение. ​



2. Разгибания рук над головой (Overhead Tricep Extensions)

Подходы и повторения: 15, 12, 8 + дропсет.

Техника выполнения: Встаньте прямо, поднимите одну гантель над головой, удерживая её обеими руками за верхнюю часть грифа. ​ Сгибайте локти, опуская гантель за голову. ​ Разогните руки, возвращаясь в исходное положение. ​ После последнего подхода выполните дропсет: уменьшите вес и выполните максимальное количество повторений. ​



3. Обратные молотковые сгибания (Reverse Hammer Curls)

Подходы и повторения: 8, 6, 6 на каждую руку.​

Техника выполнения: Встаньте прямо, держа гантели нейтральным хватом. ​ Сгибайте одну руку в локте, поднимая гантель к плечу. ​ Медленно опустите гантель и повторите другой рукой. ​



4. Разгибания рук в наклоне (Tricep Kickbacks)

Подходы и повторения: 12, 10, 15.​

Техника выполнения: Наклонитесь вперёд, держа спину прямой, колени слегка согнуты. ​ Поднимите локти до уровня корпуса, удерживая гантели.​ Разгибайте руки в локтях, выпрямляя их назад.​ Вернитесь в исходное положение и повторите.​



5. Сгибания рук с молотковым финишем (Bicep Curls with Hammer Finish)

Подходы и повторения: 12, 10, 8 + дропсет.​

Техника выполнения: Выполните классические сгибания рук с гантелями, ладони направлены вверх.​ После завершения подхода сразу выполните молотковые сгибания.​ После последнего подхода выполните дропсет: уменьшите вес и выполните максимальное количество повторений.​



Рекомендации по выполнению комплекса:

Отдыхайте 90 секунд между подходами и 2 минуты между упражнениями.​

Выбирайте вес гантелей, позволяющий выполнять упражнения с правильной техникой.​

Перед началом тренировки проведите разминку для подготовки мышц и суставов.​

Регулярное выполнение этого комплекса поможет увеличить мышечную массу рук и улучшить их рельеф.​

Уточнения

Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.

