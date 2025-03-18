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Твой бицепс будет разрывать рукава: всего 5 упражнений с гантелями

2:57
Спорт

Для эффективной тренировки мышц рук достаточно всего двух гантелей и 30 минут вашего времени. Предлагаем комплекс из пяти упражнений, направленных на всестороннюю проработку бицепсов и трицепсов.

Тренировка бицепса
Фото: Openverse by ThoroughlyReviewed, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тренировка бицепса

1. Молотковые сгибания (Hammer Curls)

  • Подходы и повторения: 10, 8, 8.

  • Техника выполнения:

    • Встаньте прямо, держа гантели нейтральным хватом (ладони направлены внутрь).
    • Сгибайте руки в локтях, поднимая гантели к плечам, сохраняя положение ладоней.
    • Медленно опустите гантели в исходное положение.

2. Разгибания рук над головой (Overhead Tricep Extensions)

  • Подходы и повторения: 15, 12, 8 + дропсет.

  • Техника выполнения:

    • Встаньте прямо, поднимите одну гантель над головой, удерживая её обеими руками за верхнюю часть грифа.
    • Сгибайте локти, опуская гантель за голову.
    • Разогните руки, возвращаясь в исходное положение.
    • После последнего подхода выполните дропсет: уменьшите вес и выполните максимальное количество повторений.

3. Обратные молотковые сгибания (Reverse Hammer Curls)

  • Подходы и повторения: 8, 6, 6 на каждую руку.

  • Техника выполнения:

    • Встаньте прямо, держа гантели нейтральным хватом.
    • Сгибайте одну руку в локте, поднимая гантель к плечу.
    • Медленно опустите гантель и повторите другой рукой.

4. Разгибания рук в наклоне (Tricep Kickbacks)

  • Подходы и повторения: 12, 10, 15.

  • Техника выполнения:

    • Наклонитесь вперёд, держа спину прямой, колени слегка согнуты.
    • Поднимите локти до уровня корпуса, удерживая гантели.​
    • Разгибайте руки в локтях, выпрямляя их назад.​
    • Вернитесь в исходное положение и повторите.​

5. Сгибания рук с молотковым финишем (Bicep Curls with Hammer Finish)

  • Подходы и повторения: 12, 10, 8 + дропсет.​

  • Техника выполнения:

    • Выполните классические сгибания рук с гантелями, ладони направлены вверх.​
    • После завершения подхода сразу выполните молотковые сгибания.​
    • После последнего подхода выполните дропсет: уменьшите вес и выполните максимальное количество повторений.​

Рекомендации по выполнению комплекса:

  • Отдыхайте 90 секунд между подходами и 2 минуты между упражнениями.​
  • Выбирайте вес гантелей, позволяющий выполнять упражнения с правильной техникой.​
  • Перед началом тренировки проведите разминку для подготовки мышц и суставов.​

Регулярное выполнение этого комплекса поможет увеличить мышечную массу рук и улучшить их рельеф.​

Уточнения

Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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