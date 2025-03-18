Твой бицепс будет разрывать рукава: всего 5 упражнений с гантелями

Для эффективной тренировки мышц рук достаточно всего двух гантелей и 30 минут вашего времени. Предлагаем комплекс из пяти упражнений, направленных на всестороннюю проработку бицепсов и трицепсов.
Подходы и повторения: 10, 8, 8.
Техника выполнения:
Подходы и повторения: 15, 12, 8 + дропсет.
Техника выполнения:
Подходы и повторения: 8, 6, 6 на каждую руку.
Техника выполнения:
Подходы и повторения: 12, 10, 15.
Техника выполнения:
Подходы и повторения: 12, 10, 8 + дропсет.
Техника выполнения:
Рекомендации по выполнению комплекса:
Регулярное выполнение этого комплекса поможет увеличить мышечную массу рук и улучшить их рельеф.
Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.
Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.