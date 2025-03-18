Сидячая работа убивает вашу спину: как быстро спасти поясницу

Длительное сидение или недостаток физической активности могут привести к напряжению и скованности в нижней части спины.Включение динамических растяжек в ежедневную рутину помогает улучшить подвижность и снять мышечное напряжение.Вот пять эффективных упражнений, рекомендованных специалистами:
Фото: helpworkouts.com by Elly Fairytale, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Упражнение планка
1. Кошка-корова
Это упражнение улучшает гибкость позвоночника и снимает напряжение в пояснице.
Как выполнять:
Встаньте на четвереньки, руки под плечами, колени под бедрами.
На выдохе округлите спину вверх, опуская голову и подтягивая таз.
На вдохе прогнитесь в пояснице, поднимая голову и отводя таз назад.
Повторите 10-12 раз.
2. Планка с переходом в растяжку вверх
Комплексное упражнение, задействующее мышцы всего тела и повышающее гибкость.
Как выполнять:
Из положения стоя наклонитесь вперёд и пройдите руками вперёд до позиции планки.
Задержитесь на несколько секунд.
Затем поднимите таз вверх, переходя в позу "собака мордой вниз".
Вернитесь в исходное положение.
Повторите 8-10 раз.
3. Выпады с поворотом корпуса
Улучшает мобильность бёдер и позвоночника, снимая напряжение в пояснице.
Как выполнять:
Сделайте шаг вперёд правой ногой, опускаясь в выпад.
Поверните корпус вправо, вытягивая левую руку вперёд.
Вернитесь в исходное положение и повторите на другую сторону.
Выполните по 10 повторений на каждую сторону.
4. Мостик для ягодиц
Укрепляет мышцы ягодиц и поясницы, улучшая стабильность таза.
Как выполнять:
Лягте на спину, согните колени, стопы на ширине бёдер.
Поднимите таз вверх, сжимая ягодицы.
Задержитесь на 2-3 секунды и опуститесь обратно.
Повторите 12-15 раз.
5. Повороты таза сидя
Улучшает гибкость поясницы и снимает мышечное напряжение.
Как выполнять:
Сядьте на стул, стопы на полу.
Положите правую руку на левое колено и поверните корпус влево.
Задержитесь на несколько секунд и повторите в другую сторону.
Выполните по 5-6 повторений на каждую сторону.
Регулярное выполнение этих упражнений поможет поддерживать здоровье спины, улучшить осанку и общее самочувствие.
Уточнения
Поясни́ца (поясничная область) — часть спины человека между крестцом и рёбрами.