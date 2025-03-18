Сидячая работа убивает вашу спину: как быстро спасти поясницу

2:35 Your browser does not support the audio element. Спорт

​Длительное сидение или недостаток физической активности могут привести к напряжению и скованности в нижней части спины. Включение динамических растяжек в ежедневную рутину помогает улучшить подвижность и снять мышечное напряжение. Вот пять эффективных упражнений, рекомендованных специалистами:​

Фото: helpworkouts.com by Elly Fairytale, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Упражнение планка

1. Кошка-корова

Это упражнение улучшает гибкость позвоночника и снимает напряжение в пояснице.​

Как выполнять: Встаньте на четвереньки, руки под плечами, колени под бедрами. ​ На выдохе округлите спину вверх, опуская голову и подтягивая таз. ​ На вдохе прогнитесь в пояснице, поднимая голову и отводя таз назад. ​ Повторите 10-12 раз. ​



2. Планка с переходом в растяжку вверх

Комплексное упражнение, задействующее мышцы всего тела и повышающее гибкость.​

Как выполнять: Из положения стоя наклонитесь вперёд и пройдите руками вперёд до позиции планки. ​ Задержитесь на несколько секунд. ​ Затем поднимите таз вверх, переходя в позу "собака мордой вниз". ​ Вернитесь в исходное положение. ​ Повторите 8-10 раз. ​



3. Выпады с поворотом корпуса

Улучшает мобильность бёдер и позвоночника, снимая напряжение в пояснице.​

Как выполнять: Сделайте шаг вперёд правой ногой, опускаясь в выпад. ​ Поверните корпус вправо, вытягивая левую руку вперёд. ​ Вернитесь в исходное положение и повторите на другую сторону. ​ Выполните по 10 повторений на каждую сторону. ​



4. Мостик для ягодиц

Укрепляет мышцы ягодиц и поясницы, улучшая стабильность таза.​

Как выполнять: Лягте на спину, согните колени, стопы на ширине бёдер. ​ Поднимите таз вверх, сжимая ягодицы. ​ Задержитесь на 2-3 секунды и опуститесь обратно. ​ Повторите 12-15 раз. ​



5. Повороты таза сидя

Улучшает гибкость поясницы и снимает мышечное напряжение.​

Как выполнять: Сядьте на стул, стопы на полу. ​ Положите правую руку на левое колено и поверните корпус влево. ​ Задержитесь на несколько секунд и повторите в другую сторону. ​ Выполните по 5-6 повторений на каждую сторону. ​



Регулярное выполнение этих упражнений поможет поддерживать здоровье спины, улучшить осанку и общее самочувствие.

Уточнения

Поясни́ца (поясничная область) — часть спины человека между крестцом и рёбрами.

