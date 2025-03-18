Сидячая работа убивает вашу спину: как быстро спасти поясницу

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Спорт

Длительное сидение или недостаток физической активности могут привести к напряжению и скованности в нижней части спины. Включение динамических растяжек в ежедневную рутину помогает улучшить подвижность и снять мышечное напряжение. Вот пять эффективных упражнений, рекомендованных специалистами:

Упражнение планка
Фото: helpworkouts.com by Elly Fairytale, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Упражнение планка

1. Кошка-корова

Это упражнение улучшает гибкость позвоночника и снимает напряжение в пояснице.

  • Как выполнять:
    • Встаньте на четвереньки, руки под плечами, колени под бедрами.
    • На выдохе округлите спину вверх, опуская голову и подтягивая таз.
    • На вдохе прогнитесь в пояснице, поднимая голову и отводя таз назад.
    • Повторите 10-12 раз.

2. Планка с переходом в растяжку вверх

Комплексное упражнение, задействующее мышцы всего тела и повышающее гибкость.

  • Как выполнять:
    • Из положения стоя наклонитесь вперёд и пройдите руками вперёд до позиции планки.
    • Задержитесь на несколько секунд.
    • Затем поднимите таз вверх, переходя в позу "собака мордой вниз".
    • Вернитесь в исходное положение.
    • Повторите 8-10 раз.

3. Выпады с поворотом корпуса

Улучшает мобильность бёдер и позвоночника, снимая напряжение в пояснице.

  • Как выполнять:
    • Сделайте шаг вперёд правой ногой, опускаясь в выпад.
    • Поверните корпус вправо, вытягивая левую руку вперёд.
    • Вернитесь в исходное положение и повторите на другую сторону.
    • Выполните по 10 повторений на каждую сторону.

4. Мостик для ягодиц

Укрепляет мышцы ягодиц и поясницы, улучшая стабильность таза.

  • Как выполнять:
    • Лягте на спину, согните колени, стопы на ширине бёдер.
    • Поднимите таз вверх, сжимая ягодицы.
    • Задержитесь на 2-3 секунды и опуститесь обратно.
    • Повторите 12-15 раз.

5. Повороты таза сидя

Улучшает гибкость поясницы и снимает мышечное напряжение.

  • Как выполнять:
    • Сядьте на стул, стопы на полу.
    • Положите правую руку на левое колено и поверните корпус влево.
    • Задержитесь на несколько секунд и повторите в другую сторону.
    • Выполните по 5-6 повторений на каждую сторону.

Регулярное выполнение этих упражнений поможет поддерживать здоровье спины, улучшить осанку и общее самочувствие.

Уточнения

Поясни́ца (поясничная область) — часть спины человека между крестцом и рёбрами.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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