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Лучше зала и без травм: как скандинавская ходьба прокачает всё тело

1:52
Спорт

Ходьба — это не только доступный способ поддержания физической активности, но и эффективный метод укрепления мышц, особенно при правильном подходе. Хотя ходьба в основном задействует медленно сокращающиеся мышечные волокна, отвечающие за выносливость, её влияние на мышечный тонус и силу нельзя недооценивать.

бег
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
бег

1. Ходьба в гору или по наклонной поверхности

При подъёме в гору или использовании беговой дорожки с наклоном увеличивается нагрузка на мышцы ног, особенно на ягодичные мышцы и квадрицепсы. Это способствует их укреплению и повышению выносливости.

2. Использование утяжелителей

Применение утяжелителей на лодыжках или запястьях во время ходьбы увеличивает сопротивление и способствует более интенсивной работе мышц. Однако важно начать с небольшого веса, чтобы избежать перенапряжения и травм.

3. Интервальная ходьба

Чередование быстрого и медленного темпа ходьбы помогает увеличить сердечный ритм и задействовать различные мышечные волокна, что способствует общему укреплению мышц и улучшению сердечно-сосудистой системы.

4. Ходьба с высоким подниманием коленей

Подъём коленей до уровня бёдер при ходьбе активизирует мышцы кора и нижней части тела, улучшая их силу и стабильность.​

5. Ходьба с использованием палок (скандинавская ходьба)

Использование специальных палок при ходьбе помогает задействовать мышцы верхней части тела, включая плечи, руки и спину, что делает тренировку более комплексной.​

Включение этих методов в регулярные прогулки может значительно повысить эффективность ходьбы в контексте укрепления мышц и общего физического состояния.​

Уточнения

Скандина́вская ходьба́ или северная ходьба (англ. Nordic Walking - "северная ходьба", фин. Sauvakävely - "ходьба с палками") — ходьба с палками, вид физической активности, в которой используются определённая методика занятия и техника ходьбы при помощи специально разработанных палок.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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