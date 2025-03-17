Гарвардские учёные раскрыли: простая привычка, сохраняющая память после 60

С возрастом поддержание физической активности становится особенно важным для сохранения здоровья и когнитивных функций. Недавние исследования Гарвардского университета показали, что простая ежедневная ходьба может значительно улучшить кровообращение мозга, повысить его насыщение кислородом и снизить уровень стресса, что способствует поддержанию памяти и умственной активности.
Кроме того, регулярная ходьба улучшает баланс и координацию, снижая риск падений, что особенно актуально для пожилых людей.
Помимо физической активности, для поддержания когнитивного здоровья рекомендуется:
Таким образом, интеграция регулярной ходьбы и других здоровых привычек в повседневную жизнь способствует поддержанию когнитивного здоровья и общего благополучия у людей старше 60 лет.
Деме́нция (лат. dementia - безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.
Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.