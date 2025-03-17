Гарвардские учёные раскрыли: простая привычка, сохраняющая память после 60

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1:45
Спорт

С возрастом поддержание физической активности становится особенно важным для сохранения здоровья и когнитивных функций. Недавние исследования Гарвардского университета показали, что простая ежедневная ходьба может значительно улучшить кровообращение мозга, повысить его насыщение кислородом и снизить уровень стресса, что способствует поддержанию памяти и умственной активности.

Мысли человека
Фото: Wikipedia by DanaAlmutawaaa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мысли человека

Кроме того, регулярная ходьба улучшает баланс и координацию, снижая риск падений, что особенно актуально для пожилых людей.

Помимо физической активности, для поддержания когнитивного здоровья рекомендуется:

  • Социальные взаимодействия: общение с друзьями и семьёй помогает снизить уровень стресса и стимулирует мозговую деятельность.
  • Чтение: регулярное чтение книг или газет улучшает концентрацию и память.
  • Здоровое питание: диета, богатая витаминами, антиоксидантами и полезными жирами, защищает клетки мозга.
  • Освоение нового: изучение новых навыков или хобби укрепляет нейронные связи.
  • Решение головоломок: занятия, требующие умственного напряжения, поддерживают активность мозга.
  • Релаксация: практики, такие как медитация и глубокое дыхание, снижают стресс и поддерживают когнитивные функции.
  • Регулярные медицинские осмотры: контроль хронических заболеваний, таких как гипертония, важен для здоровья мозга.

Таким образом, интеграция регулярной ходьбы и других здоровых привычек в повседневную жизнь способствует поддержанию когнитивного здоровья и общего благополучия у людей старше 60 лет.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia - безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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