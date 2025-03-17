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Укрепите кор без коврика: стоячие упражнения для стабильности и силы

2:48
Спорт

Укрепление мышц кора играет ключевую роль в поддержании стабильности, улучшении осанки и предотвращении травм. Многие традиционные упражнения для кора выполняются на полу, однако стоячие упражнения предлагают эффективную альтернативу, задействуя мышцы в функциональных движениях, схожих с повседневной активностью.

Девушка занимается спортом
Фото: Designed by Freepik by serhiibobyk is licensed under Public domian
Девушка занимается спортом

1. Боковые наклоны

Это упражнение направлено на укрепление косых мышц живота.

  • Техника выполнения:
    • Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.
    • Держите гантель или другой утяжелитель в одной руке сбоку.
    • Медленно наклоняйтесь в сторону утяжелителя, ощущая растяжение противоположной стороны корпуса.
    • Вернитесь в исходное положение, напрягая мышцы кора.
    • Выполните 10-12 повторений на каждую сторону.

2. Повороты стоя

Упражнение развивает вращательную силу и гибкость кора.

  • Техника выполнения:
    • Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, удерживая гантель обеими руками перед собой на уровне груди.
    • Поверните корпус влево, сохраняя устойчивость таза и ног.
    • Вернитесь в центр и поверните корпус вправо.
    • Выполните 8-10 повторений в каждую сторону.

3. Марш с удержанием веса над головой

Это упражнение улучшает баланс и укрепляет мышцы кора и плеч.

  • Техника выполнения:
    • Встаньте прямо, держа гантель в правой руке над головой, рука выпрямлена.
    • Начните маршировать на месте, поднимая колени до уровня бедер.
    • Выполните 6-8 подъёмов каждой ногой, затем смените руку.

4. "Орбитальные" вращения

Упражнение задействует мышцы плечевого пояса и кора.​

  • Техника выполнения:
    • Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, удерживая гантель обеими руками перед грудью.​
    • Медленно обведите гантель вокруг головы по часовой стрелке, затем против часовой стрелки.​
    • Выполните по 5 вращений в каждую сторону.​

5. Передача веса вокруг тела

Это упражнение улучшает координацию и укрепляет мышцы кора.​

  • Техника выполнения:
    • Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, удерживая гантель обеими руками перед собой.​
    • Передавайте гантель вокруг талии из одной руки в другую, описывая круги вокруг корпуса.​
    • Выполните 5 кругов в одном направлении, затем 5 в другом.​

Включение этих стоячих упражнений в тренировочную программу позволит эффективно укрепить мышцы кора, улучшить стабильность и функциональность в повседневной жизни.​

Уточнения

Осанка - привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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