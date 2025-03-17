Укрепите кор без коврика: стоячие упражнения для стабильности и силы

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​Укрепление мышц кора играет ключевую роль в поддержании стабильности, улучшении осанки и предотвращении травм. Многие традиционные упражнения для кора выполняются на полу, однако стоячие упражнения предлагают эффективную альтернативу, задействуя мышцы в функциональных движениях, схожих с повседневной активностью.​

Фото: Designed by Freepik by serhiibobyk is licensed under Public domian Девушка занимается спортом

1. Боковые наклоны

Это упражнение направлено на укрепление косых мышц живота.​

Техника выполнения: Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. ​ Держите гантель или другой утяжелитель в одной руке сбоку. ​ Медленно наклоняйтесь в сторону утяжелителя, ощущая растяжение противоположной стороны корпуса. ​ Вернитесь в исходное положение, напрягая мышцы кора. ​ Выполните 10-12 повторений на каждую сторону. ​



2. Повороты стоя

Упражнение развивает вращательную силу и гибкость кора.​

Техника выполнения: Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, удерживая гантель обеими руками перед собой на уровне груди. ​ Поверните корпус влево, сохраняя устойчивость таза и ног. ​ Вернитесь в центр и поверните корпус вправо. ​ Выполните 8-10 повторений в каждую сторону. ​



3. Марш с удержанием веса над головой

Это упражнение улучшает баланс и укрепляет мышцы кора и плеч.​

Техника выполнения: Встаньте прямо, держа гантель в правой руке над головой, рука выпрямлена. ​ Начните маршировать на месте, поднимая колени до уровня бедер. ​ Выполните 6-8 подъёмов каждой ногой, затем смените руку. ​



4. "Орбитальные" вращения

Упражнение задействует мышцы плечевого пояса и кора.​

Техника выполнения: Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, удерживая гантель обеими руками перед грудью.​ Медленно обведите гантель вокруг головы по часовой стрелке, затем против часовой стрелки.​ Выполните по 5 вращений в каждую сторону.​



5. Передача веса вокруг тела

Это упражнение улучшает координацию и укрепляет мышцы кора.​

Техника выполнения: Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, удерживая гантель обеими руками перед собой.​ Передавайте гантель вокруг талии из одной руки в другую, описывая круги вокруг корпуса.​ Выполните 5 кругов в одном направлении, затем 5 в другом.​



Включение этих стоячих упражнений в тренировочную программу позволит эффективно укрепить мышцы кора, улучшить стабильность и функциональность в повседневной жизни.​

Уточнения

Осанка - привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

