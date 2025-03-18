Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
«Аэрофлот» оставил без отпуска: 63 пассажира не улетели на Пхукет и судятся
Простая смесь, которая избавит унитаз от грязи и налёта за считанные минуты
Собака точит зубы о ваши ботинки? Вам поможет один неожиданный лайфхак
Вместо вызова мастера: как открыть заблокированную стиральную машину за 5 минут
Картофель и подсолнечник: полезное соседство или скрытая угроза урожаю
Лучше, чем снотворное: эти продукты запустят "режим сна" в вашем организме
Жигули для больших боссов: как ВАЗ-2107 стал автомобилем, определяющим статус
Мрачная правда о подростках: какие секреты раскрывает новый сериал Netflix
Пальмовое и кокосовое масло: вред или польза? Эксперт раскрыл всю правду

Рекорд Дзюбы не главное: Карпин раскрыл истинную причину вызова форварда в сборную

1:21
Спорт

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что, по его мнению, возможное установление нападающим Артёмом Дзюбой рекорда по количеству голов за национальную команду не стало решающим фактором при его вызове в сборную.

Валерий Карпин
Фото: commons.wikimedia.org by Артем Гусев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Валерий Карпин

Однако, по словам Карпина, это достижение было учтено при принятии решения.

"Скорее всего, нет. Держать в голове — да. Плюс он побил рекорд в чемпионатах России по голам, есть вероятность рекорда в сборной, который ещё не факт, что будет, нужно забить ещё", — сказал Карпин на "Матч ТВ".

Тренер уверен, что решающим фактором вызова Дзюбы в сборную стало отличное текущее состояние футболиста.

Сборная России готовится к товарищеским матчам против команд Гренады и Замбии, которые состоятся 19 и 25 марта. Форвард "Акрона" Артём Дзюба впервые с 2021 года был вызван в состав национальной команды. На данный момент на его счету 30 голов за сборную России, и для достижения звания лучшего бомбардира ему необходимо забить ещё один мяч.

Ранее Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, забив 234-й гол в своей карьере.

Уточнения

Вале́рий Гео́ргиевич Ка́рпин (род. 2 февраля 1969, Нарва) — российский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника.

Артём Серге́евич Дзю́ба (род. 22 августа 1988[…], Москва) — российский футболист, нападающий «Акрона».

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром
Авто
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром Аудио 
Спасаем вытянувшуюся рассаду: метод, который действительно работает
Садоводство, цветоводство
Спасаем вытянувшуюся рассаду: метод, который действительно работает Аудио 
Ошибки при окучивании картофеля, из-за которых урожай мельчает
Садоводство, цветоводство
Ошибки при окучивании картофеля, из-за которых урожай мельчает Аудио 
Популярное
Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс

Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.

Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
Когда сажать арбузы в 2025 году — лучшие дни для посадки
Они не терпят ласки, разрушают мебель и мстят хозяевам – породы кошек, с которыми не стоит связываться новичкам
Разгром в Курской области: украинские солдаты описывают своё бегство как фильм ужасов Дмитрий Плотников В память о фронтовом лётчике Валентине Ежове: как воевал и писал сценарий Баллады о солдате Анжела Якубовская Трамп начал масштабную военную операцию против Йемена. Каковы её перспективы? Любовь Степушова
Не лишайте собаку радости жизни: 5 естественных привычек, которые нельзя подавлять
ТОП-5 лучших блюд домохозяек СССР
Как пожарить печень так, чтобы её ели даже те, кто её не любит
Как пожарить печень так, чтобы её ели даже те, кто её не любит
Последние материалы
«Аэрофлот» оставил без отпуска: 63 пассажира не улетели на Пхукет и судятся
Простая смесь, которая избавит унитаз от грязи и налёта за считанные минуты
Собака точит зубы о ваши ботинки? Вам поможет один неожиданный лайфхак
Вместо вызова мастера: как открыть заблокированную стиральную машину за 5 минут
Картофель и подсолнечник: полезное соседство или скрытая угроза урожаю
Лучше, чем снотворное: эти продукты запустят "режим сна" в вашем организме
Жигули для больших боссов: как ВАЗ-2107 стал автомобилем, определяющим статус
Мрачная правда о подростках: какие секреты раскрывает новый сериал Netflix
Пальмовое и кокосовое масло: вред или польза? Эксперт раскрыл всю правду
Экономический драйвер? Производство техники демонстрирует рекордные темпы роста
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.