Рекорд Дзюбы не главное: Карпин раскрыл истинную причину вызова форварда в сборную

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что, по его мнению, возможное установление нападающим Артёмом Дзюбой рекорда по количеству голов за национальную команду не стало решающим фактором при его вызове в сборную.
Однако, по словам Карпина, это достижение было учтено при принятии решения.
"Скорее всего, нет. Держать в голове — да. Плюс он побил рекорд в чемпионатах России по голам, есть вероятность рекорда в сборной, который ещё не факт, что будет, нужно забить ещё", — сказал Карпин на "Матч ТВ".
Тренер уверен, что решающим фактором вызова Дзюбы в сборную стало отличное текущее состояние футболиста.
Сборная России готовится к товарищеским матчам против команд Гренады и Замбии, которые состоятся 19 и 25 марта. Форвард "Акрона" Артём Дзюба впервые с 2021 года был вызван в состав национальной команды. На данный момент на его счету 30 голов за сборную России, и для достижения звания лучшего бомбардира ему необходимо забить ещё один мяч.
Ранее Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, забив 234-й гол в своей карьере.
Вале́рий Гео́ргиевич Ка́рпин (род. 2 февраля 1969, Нарва) — российский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника.
Артём Серге́евич Дзю́ба (род. 22 августа 1988[…], Москва) — российский футболист, нападающий «Акрона».
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