Рекорд Дзюбы не главное: Карпин раскрыл истинную причину вызова форварда в сборную

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что, по его мнению, возможное установление нападающим Артёмом Дзюбой рекорда по количеству голов за национальную команду не стало решающим фактором при его вызове в сборную.

Фото: commons.wikimedia.org by Артем Гусев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Валерий Карпин

Однако, по словам Карпина, это достижение было учтено при принятии решения.

"Скорее всего, нет. Держать в голове — да. Плюс он побил рекорд в чемпионатах России по голам, есть вероятность рекорда в сборной, который ещё не факт, что будет, нужно забить ещё", — сказал Карпин на "Матч ТВ".

Тренер уверен, что решающим фактором вызова Дзюбы в сборную стало отличное текущее состояние футболиста.

Сборная России готовится к товарищеским матчам против команд Гренады и Замбии, которые состоятся 19 и 25 марта. Форвард "Акрона" Артём Дзюба впервые с 2021 года был вызван в состав национальной команды. На данный момент на его счету 30 голов за сборную России, и для достижения звания лучшего бомбардира ему необходимо забить ещё один мяч.

Ранее Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, забив 234-й гол в своей карьере.

Уточнения

Вале́рий Гео́ргиевич Ка́рпин (род. 2 февраля 1969, Нарва) — российский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника.



Артём Серге́евич Дзю́ба (род. 22 августа 1988[…], Москва) — российский футболист, нападающий «Акрона».

