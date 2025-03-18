Это не главное: Станкович скромно оценил победу Спартака над Зенитом

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Главный тренер московского клуба "Спартак" Деян Станкович поделился своими мыслями о матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги против петербургского "Зенита". Он выразил удивление тем, что соперник смог сравнять счет в игре.

Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Футбол

Станкович подчеркнул, что недавняя победа над "Зенитом" не является для него самым значимым достижением в карьере. Однако эта победа стала первой над петербургским клубом с 2017 года и первой при полных трибунах за долгое время, пишет Газета.Ru со ссылкой на тренера.

"Это не самый главный успех. Сергей Семак — отличный тренер, который выиграл множество трофеев. Здорово, что удалось обыграть его команду", — сказал Станкович.

Тренер отметил, что, несмотря на важность этого результата, он не считает его ключевым в своей тренерской карьере, которая длится всего пять-шесть лет.

После 21-го тура "Спартак" и "Зенит" делят первую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав по 43 очка. Лидером национального первенства остается "Краснодар", у которого на текущий момент 46 очков.

В первом круге "Спартак" и "Зенит" сыграли вничью со счетом 0:0.

Уточнения

Де́ян Ста́нкович (серб. Дејан Станковић, Dejan Stanković; род. 11 сентября 1978, Белград) — югославский и сербский футболист, выступавший на позиции полузащитника.

