Без спортзала и тренеров: одна гиря — и ваше тело станет рельефным

3:40 Your browser does not support the audio element. Спорт

​Знаете ли вы, что для эффективной тренировки всего тела не обязательно посещать спортзал? Достаточно одной гири и 30 минут вашего времени, чтобы укрепить мышцы и ускорить метаболизм.​

Фото: Freepik by Designed by Freepik Девушка держит гирю

Преимущества тренировок с гирей

Гиря — универсальный снаряд, позволяющий одновременно развивать силу, выносливость и координацию. Тренировки с гирей сочетают в себе силовую и кардио-нагрузку, что способствует укреплению мышц, сжиганию жира и улучшению рельефа тела. ​

Рекомендации по выбору веса гири

Для новичков рекомендуется начинать с гири весом 8-12 кг, чтобы освоить технику упражнений и избежать травм. Со временем, по мере укрепления мышц, можно переходить к более тяжелым снарядам. ​

Комплекс упражнений с гирей для всего тела

Предлагаем вам комплекс из пяти упражнений, направленных на проработку основных групп мышц:

Махи гирей двумя руками Поставьте ноги на ширине плеч, возьмитесь за дужку гири обеими руками. Наклоните корпус с прямой спиной и сделайте замах между ног. Резким движением разогнитесь в тазобедренных суставах, посылая снаряд вверх. Это движение прекрасно прокачивает ягодичные мышцы и способствует сжиганию калорий. Приседания с гирей (гоблет-присед) Возьмите гирю обеими руками и удерживайте на уровне груди. Поставьте ноги на ширине плеч, носки слегка развернуты наружу. Выполните приседание, опускаясь до параллели бедер с полом, затем вернитесь в исходное положение. Упражнение эффективно прорабатывает мышцы ног и ягодиц. Тяга гири в наклоне одной рукой Поставьте гирю перед собой, наклонитесь с прямой спиной и возьмитесь за ручку одной рукой. Вторую руку можно упереть в бедро для поддержки. Подтяните гирю к поясу, сводя лопатки, затем опустите обратно. Это упражнение укрепляет мышцы спины и бицепсы. Жим гири над головой одной рукой Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Возьмите гирю в одну руку и поднимите ее на уровень плеча. На выдохе выжмите гирю вверх, полностью выпрямляя руку. Затем медленно опустите гирю обратно на плечо. Упражнение развивает мышцы плеч и трицепсы. Русский твист с гирей Сядьте на пол, слегка отклоните корпус назад, согните ноги в коленях и приподнимите их над полом. Держите гирю обеими руками перед собой. Поворачивайте корпус и гирю в стороны, задействуя мышцы пресса и косые мышцы живота.

Рекомендации по выполнению комплекса

Выполняйте каждое упражнение по 10-12 повторений на каждую сторону (если упражнение одностороннее).​

Между упражнениями делайте короткий отдых (30-60 секунд).​

Повторите весь комплекс 2-3 раза в зависимости от уровня подготовки.​

Преимущества домашних тренировок с гирей

Тренировки с гирей дома позволяют сэкономить время и деньги на посещение спортзала. Кроме того, вы можете заниматься в удобное для вас время, адаптируя программу под свои потребности и цели.

Используя всего одну гирю и уделяя тренировке 30 минут, вы можете эффективно проработать все группы мышц, улучшить физическую форму и ускорить метаболизм. Главное — регулярность и правильная техника выполнения упражнений.​

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме.

