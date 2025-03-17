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Забудьте про тренажёры: это упражнение изменит ваше тело до неузнаваемости

1:21
Спорт

Отжимания на брусьях — одно из самых эффективных упражнений для развития верхней части тела. Оно задействует грудные мышцы, трицепсы, дельтовидные мышцы и мышцы кора, помогая развивать силу, выносливость и координацию.

Отжимания на брусьях
Фото: en.wikipedia by Everkinetic, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Отжимания на брусьях

В отличие от классических отжиманий от пола, это упражнение позволяет глубже прорабатывать мышцы и увеличивать амплитуду движения.

Регулярное выполнение способствует росту мышечной массы, улучшению работы суставов и связок, а также укреплению плечевого пояса, что снижает риск травм.

Дополнительно отжимания на брусьях помогают улучшить осанку, так как развивают стабилизирующие мышцы спины. Они не требуют сложного оборудования и доступны практически в любом спортивном зале или даже на уличных турниках. 

Чтобы выполнить отжимания правильно, необходимо ухватиться за брусья, выпрямить руки и слегка наклонить корпус вперёд. Опускайтесь вниз, сгибая руки до угла 90 градусов, затем мощным движением поднимайтесь вверх.

Выполняя упражнение регулярно и постепенно увеличивая нагрузку, можно значительно улучшить физическую форму, развить силу и выносливость, укрепить суставы и улучшить координацию движений.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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