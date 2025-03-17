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Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс

1:07
Спорт

Ходьба — одно из самых доступных и эффективных упражнений, которое помогает поддерживать здоровье.

ходьба
Фото: freepik.com is licensed under public domain
ходьба

Доктор Элрой Агиар, эксперт по физической активности, отмечает, что 10 000 шагов в день — отличная цель, но со временем стоит добавить более интенсивные тренировки.

Что можно сделать, чтобы прогрессировать?

Во-первых, включить силовые тренировки. Они укрепляют мышцы, кости и суставы, улучшая общее физическое состояние. Для этого не обязательно ходить в спортзал — достаточно упражнений с собственным весом или небольших гантелей.

Ещё один способ усложнить ходьбу — попробовать прогулки с утяжелённым рюкзаком. Это увеличивает нагрузку, повышает частоту сердечных сокращений и помогает быстрее развивать выносливость, пишет The Independent.

Наконец, если хочется более значительных изменений в физической форме, можно начать бегать. Даже лёгкий бег трусцой позволит улучшить сердечно-сосудистую систему и сжигать больше калорий.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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