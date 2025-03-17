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Всего одно упражнение: избавьтесь от боли в спине и сделайте плечи шире

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Спорт

Хочешь избавиться от сутулости и получить мощные плечи? Фитнес-эксперт Джефф Кавальер считает, что многие недооценивают одно из лучших упражнений для укрепления осанки — тягу к лицу.

боль в спине
Фото: pxhere
боль в спине

Оно задействует задние дельты, трапециевидные мышцы и вращательную манжету плеча, помогая исправить сутулость и сделать плечи более стабильными.

Чтобы выполнить это упражнение, возьмитесь за концы каната верхним хватом, напрягите мышцы корпуса и немного отклонитесь назад.

Затем медленно тяните верёвку к области лба, контролируя каждое движение, пишет Men Today.

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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