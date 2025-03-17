Спорт улучшает память и успеваемость ребёнка: учёные объяснили, как это работает

О пользе спорта говорят часто, но его влияние на интеллект ребёнка долгое время оставалось в тени. Однако учёные доказали: физические нагрузки напрямую связаны с успеваемостью и когнитивными способностями.
Исследования показали, что дети, регулярно занимающиеся спортом, лучше учатся и быстрее усваивают новую информацию. Это объясняется несколькими факторами:
Учёные выделяют три вида спорта, которые особенно благотворно влияют на интеллект:
Развитие ребёнка зависит не только от наследственности. Воспитание и образ жизни играют огромную роль, поэтому важно не только стимулировать интеллектуальные занятия, но и поощрять физическую активность.
Хотите, чтобы ваш ребёнок рос умным и здоровым? Проводите досуг активно - прогулки, игры на свежем воздухе и спорт помогут ему развиваться гармонично.
Эндорфи́ны (эндогенные (др.-греч. ἐνδογενής "рождённый внутри') + морфины (от имени древнегреческого бога Морфея (др.-греч. Μορφεύς "формирующий [сны]')) — группа полипептидных химических соединений, по способу действия сходных с опиатами (морфиноподобными соединениями), которые естественным путём вырабатываются в нейронах головного мозга и обладают способностью уменьшать боль, аналогично опиатам, и влиять на эмоциональное состояние.
Эти внедорожники могут проехать 400 000 км и больше без крупных поломок. Какие модели самые надёжные, и на что стоит обратить внимание перед покупкой?