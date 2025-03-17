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Спорт улучшает память и успеваемость ребёнка: учёные объяснили, как это работает

1:37
Спорт

О пользе спорта говорят часто, но его влияние на интеллект ребёнка долгое время оставалось в тени. Однако учёные доказали: физические нагрузки напрямую связаны с успеваемостью и когнитивными способностями.

Ребенок с мячом
Фото: Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ребенок с мячом

Как спорт влияет на мозг

Исследования показали, что дети, регулярно занимающиеся спортом, лучше учатся и быстрее усваивают новую информацию. Это объясняется несколькими факторами:

  • Улучшение кровообращения мозга - нейроны получают больше кислорода, что ускоряет мыслительные процессы.
  • Выработка эндорфинов - гормонов, улучшающих настроение и мотивацию.
  • Развитие дисциплины и концентрации - навыков, полезных не только в спорте, но и в учебе.

Какие виды активности полезнее всего

Учёные выделяют три вида спорта, которые особенно благотворно влияют на интеллект:

  • Гимнастика - развивает координацию и пространственное мышление.
  • Аэробика - укрепляет сосуды и улучшает работу мозга.
  • Подвижные игры - способствуют быстрому принятию решений и логическому мышлению.

Почему нельзя полагаться только на гены

Развитие ребёнка зависит не только от наследственности. Воспитание и образ жизни играют огромную роль, поэтому важно не только стимулировать интеллектуальные занятия, но и поощрять физическую активность.

Хотите, чтобы ваш ребёнок рос умным и здоровым? Проводите досуг активно - прогулки, игры на свежем воздухе и спорт помогут ему развиваться гармонично.

Уточнения

Эндорфи́ны (эндогенные (др.-греч. ἐνδογενής "рождённый внутри') + морфины (от имени древнегреческого бога Морфея (др.-греч. Μορφεύς "формирующий [сны]')) — группа полипептидных химических соединений, по способу действия сходных с опиатами (морфиноподобными соединениями), которые естественным путём вырабатываются в нейронах головного мозга и обладают способностью уменьшать боль, аналогично опиатам, и влиять на эмоциональное состояние.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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