Полчемпионства за победу. В Москве Спартак в бою одолел Зенит — 2:1

1:58 Your browser does not support the audio element. Спорт Командные виды Футбол

В 21-м туре РПK московский "Спартак" принимал питерский "Зенит".

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Вячеслав Погодин Матч Спартак - Зенит

Нет смысла говорить о подоплёке этого матча. Встреча этих команд всегда отличалась страстью, накалом и бескомпромиссностью. А здесь ещё на кону стояла борьба за чемпионство. Выражаясь избитым языком, игра была "за шесть очков".

Первую половину встречи команды, что называется, вели разведку боем. Небольшое территориальное преимущество было у хозяев. По сути играли до момента, кому повезёт больше, или же ждали ошибку от оппонента.

И спартаковец Кристофер Мартенс дождался. Уже в добавленное время, перехватив мяч недалеко от центрального круга, он продвинулся вперёд и не доходя до штрафной ударил. Латышёнок достал мяч, но смог изменить только траекторию полёта мяча, который юркнул в сетку. Явная ошибка вратаря с берегов Невы.

К чести "Спартака" надо сказать, что второй тайм он начал очень активно, с высоким прессингом на стороне гостей. Но моментов было немного — много борьбы было, что называется, на подходах.

А "Зенит" вспомнил, что он чемпион, лишь минут за 15 до конца матча. И тут же игрок гостей Луис Энрике отличным обводящим ударом из-за пределов штрафной сравнивает счёт.

Казалось бы, матч так и закончится вничью, однако с этим не согласен был (позже признанный лучшим игроком матча) всё тот же Мартенс. Люксембуржец на последних минутах матча после удара из глубины сумел подставить ногу, и мяч изменив направление влетел в ворота гостей — так своим дублем он добыл "Спартаку" три очка. Итог, 2:1 — чрезвычайно важная победа красно-белых, которые становятся одним из главных фаворитов в гонке за золотые медали чемпионата.

Перед матчем Спартак - Зенит