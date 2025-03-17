Больше не капитан: Загитова раскрыла причину ухода с Кубка Первого канала

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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова объявила, что больше не будет выступать в качестве капитана команды на Кубке Первого канала.

Фото: commons.wikimedia.org by Сайт Министерства спорта Республики Татарстан, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Алина Загитова

На завершившихся 16 марта соревнованиях в Челябинске команда Загитовой завоевала серебряные медали.

В своём выступлении она поблагодарила свою команду за усилия и вклад в общий успех, а также выразила признательность соперникам за их старания. Загитова отметила, что этот Кубок Первого канала стал для неё последним.

Она призналась, что решение завершить карьеру в роли капитана связано с желанием дать возможность проявить себя молодым спортсменам. Загитова подчеркнула, что привыкла к постоянному вниманию и критике со стороны общественности, и считает, что настало время уступить место более молодым талантам.

Спортсменка заверила, что её решение никак не связано с хейтом.

"Я уже привыкла к тому, что люди разбирают все мои слова, всю мою внешность, всё поведение. Это уже не в новинку для меня, у меня есть иммунитет. Просто я посчитала, что уже хватит, нужно давать дорогу молодым", — сказала Загитова "Чемпионату".

Уточнения

Али́на Ильна́зовна Заги́това (тат. Алинә Илназ кызы Заһитова, род. 18 мая 2002, Ижевск) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании.

