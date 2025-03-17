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Соперницы бессильны: юная теннисистка Андреева ошеломила мир — вот почему её не остановить

1:40
Спорт

Российская теннисистка Мирра Андреева, которой сейчас 17 лет, может вскоре стать первой ракеткой мира среди женщин по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом заявила бывшая вторая ракетка мира Анастасия Пивоварова.

Мирра Андреева
Фото: commons.wikimedia.org by Hameltion, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мирра Андреева

По словам Пивоваровой, Андреева — талантливая и трудолюбивая спортсменка. Несмотря на юный возраст, она активно работает над собой и добивается значительных успехов.

Совместная работа с тренером Кончитой Мартинес помогает Мирре улучшать не только технические навыки, но и психологическую подготовку, сообщила Пивоварова. Это заметно на корте, где Андреева демонстрирует разнообразную и продуманную игру, похожую на шахматную партию. Она умеет как атаковать, так и сбивать ритм соперника, показывая не по годам зрелое поведение, пишет Газета.Ru.

Пивоварова уверена, что Андреева в скором времени станет лидером рейтинга WTA, так как её трудно будет хоть кому-то остановить.

"На протяжении этого года она будет показывать хорошие результаты на самых крупных турнирах, и будем ждать от нее первых титулов "Большого шлема". Очень хочется верить, что эта малышка нас порадует", — сказала Пивоварова.

В настоящее время Андреева продолжает борьбу за титул на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. На пути к финалу она одержала победы над сильными соперницами, включая украинку Элину Свитолину и представительницу Казахстана Елену Рыбакину. В финале её ждёт новый вызов, и болельщики с нетерпением ждут её выступления.

Уточнения

Ми́рра Алекса́ндровна Андре́ева (род. 29 апреля 2007, Красноярск) — российская теннисистка, заслуженный мастер спорта России (2024).

Анастаси́я Оле́говна Пивова́рова (род. 16 июня 1990, Чита, СССР) — российская теннисистка. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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