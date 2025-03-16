От изжоги до слабости: чем нельзя заправляться перед тренировкой

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Перед тренировкой важно правильно подобрать продукты, чтобы зарядить организм энергией, но не испытывать дискомфорт во время занятий. Неправильный выбор может привести к вялости, тяжести в желудке и даже изжоге. Разбираемся, какие продукты лучше исключить перед спортом.

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева Девушка тренируется

Почему важен правильный перекус перед тренировкой

Главная цель питания перед физической активностью — обеспечить мышцы топливом и предотвратить неприятные ощущения в желудке. Оптимально за час до занятия съесть небольшую порцию нежирного белка с гарниром и овощами, не превышая 300 граммов. Но есть продукты, которые лучше оставить на потом.

Что не стоит есть перед тренировкой

Жирная пища : тяжелое мясо, жирная рыба, сливочное масло, майонез и субпродукты усваиваются медленно и могут вызвать чувство тяжести.

: тяжелое мясо, жирная рыба, сливочное масло, майонез и субпродукты усваиваются медленно и могут вызвать чувство тяжести. Творог : содержит казеин — белок, который долго переваривается, из-за чего может возникнуть дискомфорт.

: содержит казеин — белок, который долго переваривается, из-за чего может возникнуть дискомфорт. Грибы : ЖКТ тратит до 5 часов на их переработку, что не лучшим образом сказывается на самочувствии во время тренировки.

: ЖКТ тратит до 5 часов на их переработку, что не лучшим образом сказывается на самочувствии во время тренировки. Соленые, острые, копченые блюда : вызывают жажду, изжогу и раздражение стенок желудка, что только мешает сосредоточиться на упражнениях.

: вызывают жажду, изжогу и раздражение стенок желудка, что только мешает сосредоточиться на упражнениях. Продукты, вызывающие брожение: капуста, яблоки, виноград и другие могут спровоцировать вздутие живота и дискомфорт.

Индивидуальный подход

Несмотря на общие рекомендации, реакция на пищу у всех разная. Для кого-то творог — идеальный перекус, а кому-то он даёт тяжесть в желудке. Пробуйте разные варианты и выбирайте то, что подходит именно вам.

Уточнения

Казеи́н (лат. caseus - сыр) — сложный белок (фосфопротеид), образующийся из предшественника казеина — казеиногена при створаживании (коагуляции) молока.

