От изжоги до слабости: чем нельзя заправляться перед тренировкой

Перед тренировкой важно правильно подобрать продукты, чтобы зарядить организм энергией, но не испытывать дискомфорт во время занятий. Неправильный выбор может привести к вялости, тяжести в желудке и даже изжоге. Разбираемся, какие продукты лучше исключить перед спортом.
Главная цель питания перед физической активностью — обеспечить мышцы топливом и предотвратить неприятные ощущения в желудке. Оптимально за час до занятия съесть небольшую порцию нежирного белка с гарниром и овощами, не превышая 300 граммов. Но есть продукты, которые лучше оставить на потом.
Несмотря на общие рекомендации, реакция на пищу у всех разная. Для кого-то творог — идеальный перекус, а кому-то он даёт тяжесть в желудке. Пробуйте разные варианты и выбирайте то, что подходит именно вам.
Казеи́н (лат. caseus - сыр) — сложный белок (фосфопротеид), образующийся из предшественника казеина — казеиногена при створаживании (коагуляции) молока.
Грецкие орехи — суперфуд, но не все знают, что их польза зависит от подготовки. Как правильно есть эти орехи, чтобы получить максимум питательных веществ?