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Фитнес-браслеты — друзья или враги: правда о точности измерения пульса

2:42
Спорт

Фитнес-трекеры и умные часы стали неотъемлемой частью жизни многих людей, помогая отслеживать физическую активность и состояние здоровья. Одной из ключевых функций этих устройств является измерение частоты сердечных сокращений (ЧСС). Но как именно они это делают?​ 

умный браслет
Фото: Openverse by yagisu, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
умный браслет

Технология фотоплетизмографии (ФПГ)

Основой для измерения пульса в большинстве фитнес-трекеров служит технология фотоплетизмографии (ФПГ). Она основана на способности крови поглощать свет. Устройства оснащены зелёными светодиодами, которые излучают свет на кожу. Когда сердце сокращается, объём крови в капиллярах увеличивается, что приводит к большему поглощению света. В периоды между ударами сердца объём крови уменьшается, и поглощение света снижается. Сенсоры фиксируют эти изменения и рассчитывают ЧСС. 

Точность измерений

Согласно исследованиям, ФПГ обеспечивает точность определения сердечного ритма на уровне 97–99%. Однако точность может снижаться при интенсивных движениях или если устройство неправильно надето. Поэтому для получения наиболее точных данных рекомендуется плотно фиксировать трекер на запястье и минимизировать движения руки во время измерения. ​ 

Дополнительные функции

Современные фитнес-трекеры оснащены и другими датчиками, такими как акселерометры и гироскопы, которые помогают отслеживать количество шагов, качество сна и другие показатели активности. Некоторые устройства могут измерять уровень кислорода в крови (SpO₂) с помощью той же технологии ФПГ, используя красные и инфракрасные светодиоды для оценки насыщения крови кислородом.  

Применение данных ЧСС

Мониторинг ЧСС позволяет пользователям оценивать интенсивность тренировок и общее состояние сердечно-сосудистой системы. Например, для сжигания жира рекомендуется поддерживать пульс в зоне 60–70% от максимума, а для развития выносливости — 70–85%. Также отслеживание ЧСС в покое может помочь выявить отклонения в работе сердца и своевременно обратиться к врачу. ​ 

Фитнес-трекеры используют передовые технологии для мониторинга ЧСС, предоставляя пользователям ценную информацию о их физической активности и здоровье. Однако для получения точных данных важно правильно использовать устройство и учитывать возможные факторы, влияющие на точность измерений.

Уточнения

Плетизмография - запись колебаний объёма различных органов в зависимости от целого ряда самых разнообразных условий.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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