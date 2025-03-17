Приседания со штангой на спине или на груди? Какие сделают вас сильнее, а какие — красивее

Приседания — база силового тренинга, но какой вариант эффективнее: со штангой на спине или на груди?
Фото: flickr.com by Greg Westfall, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Приседание со штангой
В чем разница
Приседания со штангой на спине: штанга лежит на верхней части трапеций, что позволяет нагружать ягодицы и заднюю поверхность бедра.
Приседания со штангой на груди: штанга располагается перед телом, заставляя атлета держать корпус более вертикально, что увеличивает нагрузку на квадрицепсы.
Что говорит наука
В исследовании Энеса и коллег (2023) сравнили эффективность этих упражнений:
Гипертрофия квадрицепсов: одинаковая в обеих группах.
Прирост силы: у группы приседов на спине оказался выше (лучший прогресс в жиме ногами).
Итог: какой вариант выбрать
Для максимального роста мышц: оба варианта одинаково хороши.
Для улучшения силовых показателей: приседания со штангой на спине дают больший прирост силы.
Если есть проблемыс запястьями или гибкостью: приседы на спине комфортнее.
Оптимальный вариант: комбинировать оба вида приседаний в программе тренировок.
Уточнения
Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.