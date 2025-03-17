Приседания со штангой на спине или на груди? Какие сделают вас сильнее, а какие — красивее

1:09 Your browser does not support the audio element. Спорт

Приседания — база силового тренинга, но какой вариант эффективнее: со штангой на спине или на груди?

Фото: flickr.com by Greg Westfall, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Приседание со штангой

В чем разница

Приседания со штангой на спине: штанга лежит на верхней части трапеций, что позволяет нагружать ягодицы и заднюю поверхность бедра.

штанга лежит на верхней части трапеций, что позволяет нагружать ягодицы и заднюю поверхность бедра. Приседания со штангой на груди: штанга располагается перед телом, заставляя атлета держать корпус более вертикально, что увеличивает нагрузку на квадрицепсы.

Что говорит наука

В исследовании Энеса и коллег (2023) сравнили эффективность этих упражнений:

Гипертрофия квадрицепсов: одинаковая в обеих группах.

одинаковая в обеих группах. Прирост силы: у группы приседов на спине оказался выше (лучший прогресс в жиме ногами).

Итог: какой вариант выбрать

Для максимального роста мышц: оба варианта одинаково хороши.

оба варианта одинаково хороши. Для улучшения силовых показателей: приседания со штангой на спине дают больший прирост силы.

приседания со штангой на спине дают больший прирост силы. Если есть проблемы с запястьями или гибкостью: приседы на спине комфортнее.

Оптимальный вариант: комбинировать оба вида приседаний в программе тренировок.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

